Rendkívüli

Orbán Viktor egészen konkrétan fogalmazott Ruszin-Szendi Romulusszal kapcsolatban

Ruszin-Szendi RomuluszOrbán ViktorMagyarországfegyver

Orbán Viktor egészen konkrétan fogalmazott Ruszin-Szendi Romulusszal kapcsolatban

Távoznia kell a közéletből a Tisza szakértőjének.

Magyar Nemzet
2025. 09. 17. 7:12
Forrás: Facebook / Orbán Viktor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Egy pisztolynak semmi keresnivalója egy demokratikus vitában. Sem annak, aki oda hozta! – jelezte szerda reggeli posztjában Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa. Nem véletlenül. – Sok munkánk van abban, hogy Magyarországon letörtük a szervezett bűnözést, és nem fogott rajtunk az illegális migráció sem. Magyarország a béke és a biztonság szigete – jelentette ki a kormányfő. 

– Ehhez képest egy katonaember, egy volt vezérkari főnök pisztollyal a zsebében áll ki a reménybeli választói elé. Ráadásul azzal henceg, hogy viszket a tenyere. És mivel ki van képezve, le is tudna rendezni bárkit. Szégyen és gyalázat! A Tisza Párt veszélyes és felelőtlen játékot űz Magyarország és a magyar emberek biztonságával. A fegyvereknek semmi keresnivalójuk a magyar közéletben. Pont – jelentette ki Orbán Viktor. 

Mint az ismert, Ruszin-Szendi Romuluszról előkerült egy felvétel, amelyen látható, hogy fegyvernek látszó tárgyat visel az inge alatt, egy lakossági fórumon. A Tisza Párt szakértője és Magyar Péter is megszólalt az esetről, összevissza beszélnek, láthatóan nem tudják eldönteni, hogy mit hazudjanak a témában. 

 

add-square Ruszin-Szendi Romulusz botrányos ügyei

Ruszin-Szendi Romulusz még mindig nem döntötte el, mit hazudjon, most bevallotta, hogy viselt fegyvert

Ruszin-Szendi Romulusz botrányos ügyei 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lévai Dániel
idezojelekcharlie kirk

Charlie Kirk gyilkosa a szólásszabadságot akarta megölni

Lévai Dániel avatarja

Ez most egy új, mindennél borzalmasabb szint, ami ellehetetleníti a demokratikus közélet sokszínűségét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu