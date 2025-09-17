Orbán Viktor egészen konkrétan fogalmazott Ruszin-Szendi Romulusszal kapcsolatban

– Egy pisztolynak semmi keresnivalója egy demokratikus vitában. Sem annak, aki oda hozta! – jelezte szerda reggeli posztjában Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa. Nem véletlenül. – Sok munkánk van abban, hogy Magyarországon letörtük a szervezett bűnözést, és nem fogott rajtunk az illegális migráció sem. Magyarország a béke és a biztonság szigete – jelentette ki a kormányfő.

– Ehhez képest egy katonaember, egy volt vezérkari főnök pisztollyal a zsebében áll ki a reménybeli választói elé. Ráadásul azzal henceg, hogy viszket a tenyere. És mivel ki van képezve, le is tudna rendezni bárkit. Szégyen és gyalázat! A Tisza Párt veszélyes és felelőtlen játékot űz Magyarország és a magyar emberek biztonságával. A fegyvereknek semmi keresnivalójuk a magyar közéletben. Pont – jelentette ki Orbán Viktor.

Mint az ismert, Ruszin-Szendi Romuluszról előkerült egy felvétel, amelyen látható, hogy fegyvernek látszó tárgyat visel az inge alatt, egy lakossági fórumon. A Tisza Párt szakértője és Magyar Péter is megszólalt az esetről, összevissza beszélnek, láthatóan nem tudják eldönteni, hogy mit hazudjanak a témában.