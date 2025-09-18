Orbán Viktor is megszólalt a Ruszin-Szendi Romulusz elleni eljárásról

„Fegyvernek semmi helye a gyűléseken. Ha valakinek magától nincs ennyi esze, akkor a hatóságoknak kell eljárniuk. El is jártak” – idézett közösségi oldalán a Harcosok klubjában tett bejegyzéséből a miniszterelnök. Orbán Viktor ezzel reagált a hírre, miszerint Ruszin-Szendi Romulusz altábornagyhoz csütörtök reggel kimentek a rendőrök, hogy lefoglalják a fegyverét és eljárást indítsanak ellene.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, egy videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére, miközben „szeretetországról” papolt a hallgatóságnak. Magyar Péter azóta már beismerte: valóban fegyver volt a vezérkari főnöknél.

A korábbi vezérkari főnök többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi arról beszélt:

Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. […] Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.

Magyar Péter és Ruszin-Szendi előszeretettel prédikálnak a szeretetországról, miközben árad belőlük az arrogancia, az erőszak. Rendszeresen fenyegetik ellenfeleiket, és szinte lincshangulatig szítják az indulatokat.

Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán így fenyegetőzött: „Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!”

A rendőrség közleménye szerint a Tisza Párt szeghalmi fórumán történtekkel kapcsolatosan több feljelentés érkezett. A Szeghalmi Rendőrkapitányság szabálysértési elkészítő eljárást indított, és vizsgálja a történtek körülményeit. A folyamatban lévő eljárás részleteiről a rendőrség nem ad tájékoztatást.