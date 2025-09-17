Gúnyolódva tagadta le Ruszin-Szendi fegyverviselését a Soros-blog, majd Magyar Péter beismerése után sem írták át cikküket

„Így bárki megtekintheti a saját szemével, hogy a szóban forgó videón semmi ilyesmi nem látszik. Annyit látni, hogy Ruszin-Szendi dzsekije vesetájon hullámot vet. Sem pisztolytáska, sem fegyver, sem bármilyen ilyesmire utaló elem nem látható a felvételen. Az sem egyértelmű, hogy van-e egyáltalán bármi a dzseki alatt, vagy csak annak anyaga vet hullámot.” – így mentegette kedden délután a Soros-blog a Tisza Párt alelnökét. Az írás címe az volt, hogy: „Orbán bármiféle bizonyíték nélkül ír arról, hogy fegyverrel az oldalán tartott volna lakossági fórumot Ruszin-Szendi”. A cikk alatt a „ránc” és a „lejárató kampány” címszavakat is fontosnak tartották elhelyezni.

Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán feltehetően fegyverrel az oldalán jelent meg (Fotó: Képernyőkép)

A hétfőn éppen Magyar Péterrel adást készítő 444 állítása gyorsan megdőlt. A Tisza Párt elnöke ugyanis Barcson maga vallotta be az alelnöke kapcsán, hogy „valóban volt nála egy fegyver”.

Időközben, nem sokkal a korábbi írását követően Szily új cikket készített, az előző anyaga helyreigazítása nélkül. „Ruszin-Szendi a fegyverügyről: Van engedélyem, fenyegettek, hordtam fegyvert, de már nem ez a helyzet” című művében már egyebek mellett arról írt, hogy „(…) Ruszin-Szendi pisztolytáskával az oldalán tartott lakossági fórumot. Ezt egy, az Origón közölt videó alapján mondta Orbán, amiről nem tudni, hol és mikor készült, és amin annyi látszik egyértelműen, hogy a képen nem látható személyhez vagy személyekhez egy szobában beszélő extábornok dzsekije egy helyen hullámot vet, de az sem világos, hogy ez sima anyaggyűrődés, vagy van-e alatta valami, például fegyvertok.”