Gúnyolódva tagadta le Ruszin-Szendi fegyverviselését a Soros-blog, majd Magyar Péter beismerése után sem írták át cikküket

Lejárató kampányt, anyaggyűrődést, hullámvetést emlegetett a 444 a Tisza Párt elnökének Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviseléséről szóló beismerése előtt. A szerző, Szily László korábban a szintén fegyverviseléséről ismert Fenyő János propagandistája volt.

Munkatársunktól
2025. 09. 17. 6:26
„Így bárki megtekintheti a saját szemével, hogy a szóban forgó videón semmi ilyesmi nem látszik. Annyit látni, hogy Ruszin-Szendi dzsekije vesetájon hullámot vet. Sem pisztolytáska, sem fegyver, sem bármilyen ilyesmire utaló elem nem látható a felvételen. Az sem egyértelmű, hogy van-e egyáltalán bármi a dzseki alatt, vagy csak annak anyaga vet hullámot.” – így mentegette kedden délután a Soros-blog a Tisza Párt alelnökét. Az írás címe az volt, hogy: „Orbán bármiféle bizonyíték nélkül ír arról, hogy fegyverrel az oldalán tartott volna lakossági fórumot Ruszin-Szendi”. A cikk alatt a „ránc” és a „lejárató kampány” címszavakat is fontosnak tartották elhelyezni.

Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán feltehetően fegyverrel az oldalán jelent meg (Fotó: Képernyőkép)

A hétfőn éppen Magyar Péterrel adást készítő 444 állítása gyorsan megdőlt. A Tisza Párt elnöke ugyanis Barcson maga vallotta be az alelnöke kapcsán, hogy „valóban volt nála egy fegyver”. 

Időközben, nem sokkal a korábbi írását követően Szily új cikket készített, az előző anyaga helyreigazítása nélkül. „Ruszin-Szendi a fegyverügyről: Van engedélyem, fenyegettek, hordtam fegyvert, de már nem ez a helyzet” című művében már egyebek mellett arról írt, hogy „(…) Ruszin-Szendi pisztolytáskával az oldalán tartott lakossági fórumot. Ezt egy, az Origón közölt videó alapján mondta Orbán, amiről nem tudni, hol és mikor készült, és amin annyi látszik egyértelműen, hogy a képen nem látható személyhez vagy személyekhez egy szobában beszélő extábornok dzsekije egy helyen hullámot vet, de az sem világos, hogy ez sima anyaggyűrődés, vagy van-e alatta valami, például fegyvertok.”

 

Kedd estére az első írás eltűnt a 444 címlapjáról. Az első írásában mások kapcsán propagandát emlegető Szily László súlyos tévedése azért is feltűnő, mert korábban a Fenyő János tulajdonában lévő Népszava alkalmazottja volt. 

Fenyő pedig éppen a gyakori fegyverviseléséről volt hírhedt, időnként munkatársaival is puskával a kezében tárgyalt.

A 444 egyébként nem volt egyedül a valóságtagadásával, mert a Partizán, amely elkísérte Magyar Pétert Barcsra, szintén nem kezelte kiemelten a rendszerváltás utáni magyar közéletben példátlan ügyet. Az ugyanakkor sokatmondó, hogy a Tisza Pártot mosdató 444 után a héten a Partizán is kénytelen volt visszatérni Magyar Péter kampányába, szerdán bejelentésük szerint újra élőben adják majd a politikus országjárását. 


Lévai Dániel
idezojelekcharlie kirk

Charlie Kirk gyilkosa a szólásszabadságot akarta megölni

Lévai Dániel avatarja

Ez most egy új, mindennél borzalmasabb szint, ami ellehetetleníti a demokratikus közélet sokszínűségét.

