Kocsis Máté a Tisza Pártról: Ebből holtág lesz

Szellemesen tette helyre Magyar Pétert a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Kocsis Máté Facebook-bejegyzésében arról írt, a Tisza Párt nagy valószínűséggel nem lesz hosszú távú szereplője hazánk politikatörténetének.

Magyar Nemzet
2025. 10. 12. 15:15
„A baloldali nárcisztikus ellopta az egyik szép folyónk nevét, szigeteket is álmodott hozzá, de egyre inkább úgy fest a helyzet, hogy ebből csak egy holtág lesz” – mutatott rá közösségi oldalán Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője bejegyzéséhez tett hozzászólásában megjegyezte: „Nehéz úgy folyónak maradni, ha valaki minden hidat feléget maga mögött”.

A kormánypárti politikus nyilvánvalóan Magyar Péterre célzott, és a legfrissebb sajtóhírek szerint állítása nem alap nélküli. Mint arról lapunk is írt, Deák Dániel felhívta a figyelmet arra, a Tisza Párt elnöke egy elég stresszes hétvégét tudhat a háta mögött. A XXI. Század Intézet vezető elemzője elárulta, Magyar Péternek erre van is oka, nem kevés. A Tisza belső ügyeire rálátó informátorai ugyanis megerősítették, a saját belső felmeréseik szerint is megtorpant és csökkenésnek indult a Tisza támogatottsága, aminek a fő oka egyebek mellett az adóemelési terveik kiszivárgása, Ruszin-Szendi fegyverbotránya és az ukrán adatszivárgási ügy, amelyben tiszások személyes adatai kerülhettek Ukrajnába.

Szerinte mindezt tetézi, hogy az emberek Magyar Péterről nem tudják elképzelni, hogy tudna kormányozni, a csapata is meglehetősen szedett-vedett. Erre jött, hogy Orbán Viktor erdélyi videóját már több mint négy és fél millióan nézték meg, a pesterzsébeti piacon pedig jóval többen voltak rá kíváncsiak, mint a tiszásokra. „Mindezek fényében nem csoda, hogy nem volt jó hétvégéje Magyar Péternek, végig Orbán Viktor gyalázásával volt elfoglalva” – jegyezte meg Deák Dániel.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: YouTube)


