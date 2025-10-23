Orbán ViktorFideszKDNPBékemenetMohácsy IstvánFidelitas

Mohácsy István: Ma az igazi lázadás az, ha valaki patrióta

A Fidelitas elnöke szerint minden idők egyik legnagyobb Békemenetét tartották, ahol a fiatalok is nagy számban képviseltették magukat. Mohácsy István úgy véli, a magyar fiatalok értik a kormány békepolitikájának üzenetét, és ma már nem a globalista irányzatok követése, hanem a hazaszeretet és a béke melletti kiállás a valódi lázadás.

Gábor Márton
2025. 10. 23. 16:56
Ünnepi megemlékezés a Kossuth Lajos téren (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)
– A fidelitasos fiatalokkal mi is nagy számban vettünk részt a Békemeneten, mert úgy gondoljuk, hogy ez egy kiváló kiállás amellett, amit Magyarország képvisel. Azért voltunk ott jelen, mert pontosan látjuk a világban zajló folyamatokat, és azt, hogy a globalisták Európában háborút szítanak, háborút akarnak – jelentette ki Mohácsy István, a Fidelitas elnöke. 

Budapest, 2025. október 23. A drónnal készült képen a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Margit hídon 2025. október 23-án. MTI/Czeglédi Zsolt
Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Czeglédi Zsolt

Kijelentette,

ezzel szemben mi, patrióták, következetesen kiállunk a béke mellett. A mai Békemeneten kiálltunk a béke mellett, a békepolitika mellett, amit a Fidesz–KDNP pártszövetség, illetve Orbán Viktor képvisel.

A mozgósítással és a Békemeneten megjelent tömeggel kapcsolatban Mohácsy elmondta, kijelenthető, hogy a Békemeneten kétszer annyian voltak, mint Magyar Péter háborús menetén, mert a magyar emberek nem szeretnének háborút, és következetesen kiállnak a kormány politikája mellett. 

1/20 Az űrből is látszik a tömeg, ami összegyűlt a Kossuth térre

 

A korosztályomnak meg kell értenie azt, amiben a beszédére Orbán Viktor is utalt, hogy gyakorlatilag ma az igazi lázadás patriótának lenni, mert Magyar Péter nem egy lázadó figura, pedig ő annak próbálja beállítani magát

– tette hozzá a Fidelitas elnöke. Kiemelte, hogyha Magyar Péterék kormányt alakítanának, akkor Brüsszelnek egy magyarországi bábkormánya lenne, ami háborúba sodorná Magyarországot. 

Ukrajnát felfegyverzik, és Ruszin-Szendi Romulusznak az elhíresült beszéde alapján mi azt gondoljuk, hogy ők háborúba küldenék a magyar fiatalokat. Így ma egy magyar fiatal számára ennek a választásnak a tétje nem más, mint az, hogy meg akar-e halni Zelenszkij Ukrajnájáért, vagy egy békés, fejlődő országban szeretne élni

– jelentette ki Mohácsy István. 

1/19 Ilyen volt Orbán Viktor ünnepi beszéde: elképesztően sokan hallgatták a miniszterelnököt

 

Borítókép: A drónnal készült képen a Civil Összefogás Fórum–Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány Békemenetének résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján 
(Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

