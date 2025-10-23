Mohácsy István: Ma az igazi lázadás az, ha valaki patrióta

– A fidelitasos fiatalokkal mi is nagy számban vettünk részt a Békemeneten, mert úgy gondoljuk, hogy ez egy kiváló kiállás amellett, amit Magyarország képvisel. Azért voltunk ott jelen, mert pontosan látjuk a világban zajló folyamatokat, és azt, hogy a globalisták Európában háborút szítanak, háborút akarnak – jelentette ki Mohácsy István, a Fidelitas elnöke.

Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Czeglédi Zsolt

Kijelentette,

ezzel szemben mi, patrióták, következetesen kiállunk a béke mellett. A mai Békemeneten kiálltunk a béke mellett, a békepolitika mellett, amit a Fidesz–KDNP pártszövetség, illetve Orbán Viktor képvisel.

A mozgósítással és a Békemeneten megjelent tömeggel kapcsolatban Mohácsy elmondta, kijelenthető, hogy a Békemeneten kétszer annyian voltak, mint Magyar Péter háborús menetén, mert a magyar emberek nem szeretnének háborút, és következetesen kiállnak a kormány politikája mellett.