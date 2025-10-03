A legocsmányabb bűncselekménnyel akartak összesározni embereket, és most panaszkodnak az álhírterjesztők

Heteken át, tudatosan rágalmaztak és vádaskodtak. A legocsmányabb bűncselekménnyel akartak összesározni embereket, miközben pontosan tudták, hogy semmi alapja nincs az egésznek – írja közösségi oldalán Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője a Szőlő utcai álhírbotrány ügyével kapcsolatban. Szerinte szándékosan próbáltak személyes és politikai károkat okozni, feszültséget kelteni.

„Most meg sírnak, picsognak, mert megkérdezik tőlük, hogy miért csinálták” – húzta alá a szóvivő. Hozzátette: „tiszta óvoda”.

És most az ovistársak még tüntetni is akarnak. Hátha Brüsszelből megsajnálják őket

– jegyezte meg Németh Balázs.

„Aki bűnös, (remélhetőleg) megkapja a büntetését. Aki nem bűnös, annak nincs félnivalója. Ilyen egyszerű” – szögezte le a szóvivő.