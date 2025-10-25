Az októberi óraátállítás miatt a közlekedés is változik

Több belföldi és nemzetközi vonat menetrendjét érinti az óraátállítás, de módosul néháy helyközi Volán-járat közlekedése is Érd és Kiskunhalas térségében – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a MÁV.
Milyen belföldi vonatok érintettek az óraátállításban?
A Budapest–Győr–Hegyeshalom vonalon:
- A Déli pályaudvarról Győrbe 1.25-kor induló S10-es vonat (4980) a teljes útvonalon a nyári időszámítás szerint közlekedik, Győrbe 2.13-kor érkezik.
A Budapest–Esztergom vonalon:
- A Nyugati pályaudvarról Esztergomba 1.25-kor induló S72-es vonat (2080) a nyári időszámítás szerint közlekedik, Esztergomba 2.36-kor érkezik.
- A Nyugati pályaudvarról 2.25-kor Esztergomba induló S72-es vonat (2020) a teljes útvonalán a téli időszámítás szerint közlekedik. Budapestről 2.25-kor indul.
A Budapest–Székesfehérvár vonalon:
- A Déli pályaudvarról Székesfehérvárra 1.20-kor induló G44-es vonat (4780) a nyári időszámítás szerint közlekedik, Székesfehérvárra is nyári időszámítás szerinti 2.24-kor érkezik.
- A Déli pályaudvarról Székesfehérvárra 2.40-kor induló G44-es vonat (4790) a teljes útvonalon a téli időszámítás szerint közlekedik, Budapestről 2.40-kor indul.
A Budapest–Vác–Szob vonalon:
- A Nyugati pályaudvarról Szobra 0.50-kor induló S70-es vonat (2310) a nyári időszámítás szerint közlekedik, Szobra 2.04-kor érkezik.
- A Nyugati pályaudvarról Vácra 1.50-kor induló S70-es vonat (2320) a nyári időszámítás szerint közlekedik, Vácra 2.30-kor érkezik.
- A Nyugati pályaudvarról Szobra 2.50-kor induló S70-es vonat (2330) a téli időszámítás szerint közlekedik, Budapestről a téli időszámítás szerinti 2.50-kor indul.
A Budapest–Veresegyház–Vácrátót–Vác vonalon:
- A Nyugati pályaudvarról Vácra 2.05-kor induló S71-es vonat (2500) a téli időszámítás szerint közlekedik, Budapestről 2.05-kor indul.
A Budapest–Cegléd–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony vonalon:
- A Nyugati pályaudvarról Szolnokra 0.40-kor induló S50-es vonat (2610) a teljes útvonalon a nyári időszámítás szerint közlekedik, Szolnokra 2.25-kor érkezik.
- A Nyugati pályaudvarról Szolnokra 1.43-kor induló S50-es vonat (2620) Budapest és Cegléd között a nyári időszámítás szerint közlekedik, Ceglédre a téli időszámítás szerint 2.02-kor érkezik és 2.08-kor indul tovább.
- A Nyugati pályaudvarról Debrecenbe 2.35-kor induló személyvonat (6020) a teljes útvonalon a téli időszámítás szerint közlekedik, Budapestről 2.35-kor indul.
- Debrecenből a Nyugati pályaudvarra 2.34-kor induló Cívis InterRégió (6009) a teljes útvonalon a téli időszámítás szerint közlekedik, Debrecenből 2.34-kor indul.
A Budapest–Újszász–Szolnok vonalon:
- A Keleti pályaudvarról Sülysápra 1.50-kor induló S60-as vonat (3410) a teljes útvonalon a nyári időszámítás szerint közlekedik, Nagykátára 2.51-kor érkezik.
- A Szolnokról a Keleti pályaudvarra 2.58-kor induló G60-as vonat (3319) a teljes útvonalon a téli időszámítás szerint közlekedik, Szolnokról 2.58-kor indul.
A Budapest–Lajosmizse vonalon:
- Lajosmizséről a fővárosba közlekedő első, S21-es vonat (2919) a téli időszámítás szerinti 2.40-kor indul.
A Kaposvár–Siófok vonalon:
- A Tabról 2.21-kor induló személyvonat (38319) a teljes útvonalán a téli időszámítás szerint közlekedik, Tabról 2.21-kor indul.
Szeged és Hódmezővásárhely között
A TramTrain (vasútvillamos) változásai:
- A Szeged vasútállomásról 2.05-kor induló vasútvillamos (33004) a teljes útvonalon a téli időszámítás szerint közlekedik. Hódmezővásárhelyre 2.48-kor érkezik.
- A Hódmezővásárhely vasútállomástól 2.09-kor induló vasútvillamos (33003) a teljes útvonalon a téli időszámítás szerint közlekedik, Szegedre 2.54-kor érkezik.