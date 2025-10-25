bkkóraátállítás 2025menetrendvasútéjszakai járatközlekedésmávvonattéli időszámítás

Az októberi óraátállítás miatt a közlekedés is változik

Vasárnap kezdődik a téli időszámítás. Az órákat hivatalosan hajnali háromról két órára állítják át. Az óraigazítás belföldi és nemzetközi vonatok, helyi és helyközi autóbuszok, valamint fővárosi éjszakai buszjáratok menetrendjét is érinti.

Munkatársunktól
2025. 10. 25. 12:56
Több belföldi és nemzetközi vonat menetrendjét érinti az óraátállítás, de módosul néháy helyközi Volán-járat közlekedése is Érd és Kiskunhalas térségében – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a MÁV.

Budapest, 2024. április 25. A MÁV-START Zrt. kétszintes Stadler KISS típusú vonata a Keleti pályaudvaron.
Több vonat menetrendjét is érinti a vasárnapi óraátállítás (Fotó: MTI/Jászai Csaba)

 

Milyen belföldi vonatok érintettek az óraátállításban?

A Budapest–Győr–Hegyeshalom vonalon:

  • A Déli pályaudvarról Győrbe 1.25-kor induló S10-es vonat (4980) a teljes útvonalon a nyári időszámítás szerint közlekedik, Győrbe 2.13-kor érkezik.

A Budapest–Esztergom vonalon:

  • A Nyugati pályaudvarról Esztergomba 1.25-kor induló S72-es vonat (2080) a nyári időszámítás szerint közlekedik, Esztergomba 2.36-kor érkezik.
  • A Nyugati pályaudvarról 2.25-kor Esztergomba induló S72-es vonat (2020) a teljes útvonalán a téli időszámítás szerint közlekedik. Budapestről 2.25-kor indul.

A Budapest–Székesfehérvár vonalon:

  • A Déli pályaudvarról Székesfehérvárra 1.20-kor induló G44-es vonat (4780) a nyári időszámítás szerint közlekedik, Székesfehérvárra is nyári időszámítás szerinti 2.24-kor érkezik.
  • A Déli pályaudvarról Székesfehérvárra 2.40-kor induló G44-es vonat (4790) a teljes útvonalon a téli időszámítás szerint közlekedik, Budapestről 2.40-kor indul.

A Budapest–Vác–Szob vonalon:

  • A Nyugati pályaudvarról Szobra 0.50-kor induló S70-es vonat (2310) a nyári időszámítás szerint közlekedik, Szobra 2.04-kor érkezik.
  • A Nyugati pályaudvarról Vácra 1.50-kor induló S70-es vonat (2320) a nyári időszámítás szerint közlekedik, Vácra 2.30-kor érkezik.
  • A Nyugati pályaudvarról Szobra 2.50-kor induló S70-es vonat (2330) a téli időszámítás szerint közlekedik, Budapestről a téli időszámítás szerinti 2.50-kor indul.

A Budapest–Veresegyház–Vácrátót–Vác vonalon:

  • A Nyugati pályaudvarról Vácra 2.05-kor induló S71-es vonat (2500) a téli időszámítás szerint közlekedik, Budapestről 2.05-kor indul.

A Budapest–Cegléd–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony vonalon:

  • A Nyugati pályaudvarról Szolnokra 0.40-kor induló S50-es vonat (2610) a teljes útvonalon a nyári időszámítás szerint közlekedik, Szolnokra 2.25-kor érkezik.
  • A Nyugati pályaudvarról Szolnokra 1.43-kor induló S50-es vonat (2620) Budapest és Cegléd között a nyári időszámítás szerint közlekedik, Ceglédre a téli időszámítás szerint 2.02-kor érkezik és 2.08-kor indul tovább.
  • A Nyugati pályaudvarról Debrecenbe 2.35-kor induló személyvonat (6020) a teljes útvonalon a téli időszámítás szerint közlekedik, Budapestről 2.35-kor indul.
  • Debrecenből a Nyugati pályaudvarra 2.34-kor induló Cívis InterRégió (6009) a teljes útvonalon a téli időszámítás szerint közlekedik, Debrecenből 2.34-kor indul.

A Budapest–Újszász–Szolnok vonalon:

  • A Keleti pályaudvarról Sülysápra 1.50-kor induló S60-as vonat (3410) a teljes útvonalon a nyári időszámítás szerint közlekedik, Nagykátára 2.51-kor érkezik.
  • A Szolnokról a Keleti pályaudvarra 2.58-kor induló G60-as vonat (3319) a teljes útvonalon a téli időszámítás szerint közlekedik, Szolnokról 2.58-kor indul.

A Budapest–Lajosmizse vonalon:

  • Lajosmizséről a fővárosba közlekedő első, S21-es vonat (2919) a téli időszámítás szerinti 2.40-kor indul.

A Kaposvár–Siófok vonalon:

  • A Tabról 2.21-kor induló személyvonat (38319) a teljes útvonalán a téli időszámítás szerint közlekedik, Tabról 2.21-kor indul.

 

Szeged és Hódmezővásárhely között

A TramTrain (vasútvillamos) változásai:

  • A Szeged vasútállomásról 2.05-kor induló vasútvillamos (33004) a teljes útvonalon a téli időszámítás szerint közlekedik. Hódmezővásárhelyre 2.48-kor érkezik.
  • A Hódmezővásárhely vasútállomástól 2.09-kor induló vasútvillamos (33003) a teljes útvonalon a téli időszámítás szerint közlekedik, Szegedre 2.54-kor érkezik.

 

Az óraállítás milyen nemzetközi vonatokat érint?

A Bécs és Bukarest között közlekedő Dacia EuroCity (EC 347) Lőkösházáig a nyári időszámítás szerint közlekedik, onnan a téli időszámítás szerinti 2.00-kor indul.

A Bukarest és Bécs között közlekedő Dacia EuroCity (EC 346) Lőkösházáról már a téli időszámítás szerint 2.39-kor indul.

A Csapról és közvetlen kocsikkal Kijevből érkező Hortobágy EuroCity (EC 140) még nyári időszámítás szerint 2.50-kor érkezik Záhonyba, ahonnan a téli időszámítás szerint 4.05-kor indul tovább Budapesten át Bécs felé.

A Kijevből érkező Transcarpathia gyorsvonat (9) a teljes útvonalán a nyári időszámítás szerint közlekedik, Szolnok és Budapest között korábban.

A Kijevbe induló Transcarpathia gyorsvonat (10) a nyári időszámítás szerint közlekedik Záhonyig, onnan viszont már a téli időszámítás szerinti 4.40-kor indul.

 

Hogyan módosul a buszok menetrendje?

Változások a helyi és helyközi buszközlekedésben:

  • Az Érd autóbusz-állomásról 2.40 órakor Érd, Bem térig közlekedő járat (735/4) csak a nyári időszámítás szerint közlekedik.
  • A Kelenföld vasútállomásról 2.15 órakor Érdre induló járat (720/103) csak a nyári időszámítás szerint közlekedik.
  • A Kunszentmiklós vasútállomásról 2.53-kor a Népligetbe induló busz (653/104) téli időszámítás szerint 2.53 órakor indul.
  • A Kiskunhalas autóbusz állomásról 2.15-kor a Népligetbe induló busz (1115/2) téli időszámítás szerint 2.15 órakor indul.
  • A Cibakháza autóbusz-fordulótól 3.00-kor Szolnokra induló járat (4620/480) a téli időszámítás szerint indul.

Szeged helyi buszközlekedésében:

  • a 91E (Széchenyi tér–Szőreg, malom–Széchenyi tér) vonalon 2.15-kor induló járat a nyári és a téli időszámítás szerint is indul.
  • A 92E (Széchenyi tér– Tarján, Víztorony tér– Petőfitelep, Fő tér–Tarján, Víztorony tér/Széchenyi tér) vonalon 2.15-kor induló járat a nyári és a téli időszámítás szerint is indul.
  • A 93E (Széchenyi tér–Kiskundorozsma, Czékus utca/Széchenyi tér) vonalon 2.15-kor induló járat a nyári és a téli időszámítás szerint is indul.
  • Dunaújváros helyi közlekedésében az 5-ös járat (Dunaújváros, Szórád Márton út–Dunaújváros, Volánbusz telephely) a téli időszámítás szerint 3 órakor indul.
Változik a fővárosi járatok közlekedése az óraátállítás miatt (Fotó: BKV)

 

Hogyan módosul a BKK menetrendje az óraátállítás miatt?

A téli és a nyári időszámítás szerint is jár hajnali 2 és 3 óra között a legtöbb éjszakai járat, jellemzően az óránként, a félóránként vagy még sűrűbben közlekedők:

  • a 6-os villamos,
  • a 100E,
  • a 200E,
  • a 901-es,
  • a 907-es,
  • a 908-as,
  • a 908A,
  • a 909-es,
  • a 914-es,
  • a 918-as,
  • a 922-es,
  • a 923-as,
  • a 930-as,
  • a 931-es,
  • a 941-es,
  • a 948-as,
  • a 950-es,
  • a 950A,
  • a 956-os,
  • a 960-as,
  • a 963-as,
  • a 966-os,
  • a 972-es,
  • a 973-as,
  • a 979-es,
  • a 979A,
  • a 990-es,
  • a 994-es,
  • a 994B és
  • a 998-as autóbusz,

illetve az alábbiak:

  • a 937-es: a Bécsi út/Vörösvári úttól 2.36-kor, illetve az Erdőalja úttól 2.40-kor induló járat (telebusz-jelleggel),
  • a 938-as: a Csepel, Szent Imre térről 2.52-kor induló járat,
  • a 943-as: a Békásmegyerről 2.23-kor, illetve a Szentendréről 2.50-kor induló járat,
  • a 948-as: a Szent Imre tértől 2.45-kor induló járat Csepel felé,
  • a 964-es: a Solymárról a 2.07-kor induló járat,
  • a 980-as: a Rákoskeresztúr, városközponttól a 2.20-kor és a 2.54-kor, valamint a Dél-pesti autóbuszgarázstól 2.52-kor induló járat,
  • a 996-os: az Újpest-központból 2.38-kor induló járat,
  • a 996A: a Cinkotai autóbuszgarázstól 2.10-kor induló járat,
  • a 999-es: a Dél-pesti autóbuszgarázstól 2.43-kor induló járat.

Csak a nyári időszámítás szerint indulnak el a végállomásokról 2 és 3 óra között

  • a 907A,
  • a 909A,
  • a 914A,
  • a 922B,
  • a 931A,
  • a 934-es és
  • a 973A buszjáratok,

valamint

  • a 922B: a Széll Kálmán térről 2.48-kor Zsámbékra induló járat, illetve az onnan 2.00-kor a Széll Kálmán térre induló járat,
  • a 956-os: a Széll Kálmán térről 2.27-kor Hűvösvölgybe induló járat,
  • a 996A: az Újpest-központtól 2.08-kor induló járat.

Csak a téli időszámítás szerint közlekednek a végállomásokról 2 és 3 óra között az alábbi járatok:

  • a 940-es: a Budaörsi lakótelepről 2.52-kor induló járat
  • a 990-es: a Rákoskeresztúrról Rákoskert felé 2.46-kor induló járat
  • a 992-es: a 2.50-kor Gödöllőről induló járat

Néhány vonalon – jellemzően a ritkábban közlekedő járatoknál – egy-két indulás időpontja a fentiektől eltérően változik:

  • A 914A busz: a Határ úttól 3.16-kor induló járat a téli időszámítás szerint 2.16-kor, az Újpest-központtól 3.02-kor induló járat pedig a téli időszámítás szerint 2.02-kor indul.
  • A 918-as busz: a nyári időszámítás szerint 2.22-kor és 2.52-kor a Kelenföld vasútállomástól induló buszok csak Óbuda, Bogdáni útig közlekednek.
  • A 922-es busz: a téli időszámítás szerint a Széll Kálmán térről 2.18-kor és 2.48-kor, Budakesziről 2.23-kor és 2.53-kor is indul autóbusz.
  • A 938-as busz: a nyári időszámítás szerint Csepel, Szent Imre térről 1.52-kor és 2.52-kor induló busz is Szigetszentmiklósig közlekedik, és onnan a nyári és a téli időszámítás szerint is 2.22-kor indulnak vissza.
  • A 956-os busz: Hűvösvölgyből a nyári időszámítás szerint 2.29-kor induló járat Rákoskeresztúr, városközpont után tovább közlekedik Pécel, Kun József utcáig.
  • A 972-es busz: a Móricz Zsigmond körtérről nyári időszámítás szerint 2.36-kor induló járat a Tükörhegy érintése után a törökbálinti Márta utcát is érintve közlekedik a Nyár utcáig.
  • A 990-es busz: a nyári időszámítás szerint Normafától 2.51-kor induló járat a teljes vonalon, Rákoskert érintésével közlekedik.

A 999-es busz: a téli időszámítás szerint 2.20-kor is indul busz a Határ úttól.

A 916-os és a 968-as járatok közlekedését az óraátállítás nem befolyásolja.

Az óraátállítás utáni napokban jelentősen megnő a halálozások száma, főként szívinfarktus és stroke miatt (Fotó: Pexels)

 

Így segíthetjük szervezetünket az átállásban

Mint megírtuk, az óraátállítás nem csupán azt jelenti, hogy egy órával többet vagy kevesebbet alszunk, szervezetünket ennél jobban megviseli az áttérés egy másik időszámításra.

A Nature folyóiratban megjelent tanulmány szerint az óraátállítás utáni napokban statisztikailag

kimutathatóan megnő a halálozások száma, főként szívinfarktus és stroke miatt.

A szakemberek éppen ezért azt javasolják, az óraátállítást követően néhány apró praktikával segíthetjük szervezetünket:

  • A természetes fény a cirkadián ritmus egyik legerősebb szabályozója, így sokat segíthet, ha az óraátállítás utáni reggeleken a természetes nappali fény mellett ébredezünk. A kora reggeli, napkelti séta vagy a teraszon elfogyasztott kávé segít, hogy szervezetünk magához térjen.
  • Kerüljük a mesterséges fényeket: nem csak az óraátállítás idején érdemes megfogadni, hogy az esti órákban már kerülni kell a mesterséges fényeket, különösen a képernyők kék fényét. A szakemberek szerint a modern társadalmak egyik legpusztítóbb népbetegsége, az alvászavar egyik oka az esti képernyőhasználat, amely gátolja a nyugodt, pihentető alvást.
  • Jelentősen rontja a nyugodt alvás minőségét a túlzásba vitt koffein, kávé és alkohol is, így a következő napokban ajánlott mérsékelni ezeknek az italoknak a fogyasztását: 15 óra után már lehetőség szerint ne igyunk kávét vagy más, koffeines italt, a lefekvés előtti órákban pedig ne fogyasszunk alkoholt.
  •  Kiszámíthatóság, napirend kialakítása: a szakemberek szerint sokat segíthet az is, ha kialakítjuk esti rutinunkat: lefekvés előtt végezzünk el néhány légzőgyakorlatot, nyújtsunk, szellőztessünk, vagy olvassunk még 15-20 percet, hagyjuk, hogy a testünk ráhangolódjon az alvásra. Ezekkel csökkenthetjük a stresszhormonokat, és elősegíthetjük a melatonin termelődését. A telefont pedig tegyük le, miután beállítottuk az ébresztőnket.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

