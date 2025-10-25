Az októberi óraátállítás miatt a közlekedés is változik

A Kijevből érkező Transcarpathia gyorsvonat (9) a teljes útvonalán a nyári időszámítás szerint közlekedik, Szolnok és Budapest között korábban.

A Kijevbe induló Transcarpathia gyorsvonat (10) a nyári időszámítás szerint közlekedik Záhonyig, onnan viszont már a téli időszámítás szerinti 4.40-kor indul.

Hogyan módosul a buszok menetrendje?

Változások a helyi és helyközi buszközlekedésben:

Az Érd autóbusz-állomásról 2.40 órakor Érd, Bem térig közlekedő járat (735/4) csak a nyári időszámítás szerint közlekedik.

A Kelenföld vasútállomásról 2.15 órakor Érdre induló járat (720/103) csak a nyári időszámítás szerint közlekedik.

A Kunszentmiklós vasútállomásról 2.53-kor a Népligetbe induló busz (653/104) téli időszámítás szerint 2.53 órakor indul.

A Kiskunhalas autóbusz állomásról 2.15-kor a Népligetbe induló busz (1115/2) téli időszámítás szerint 2.15 órakor indul.

A Cibakháza autóbusz-fordulótól 3.00-kor Szolnokra induló járat (4620/480) a téli időszámítás szerint indul.

Szeged helyi buszközlekedésében:

a 91E (Széchenyi tér–Szőreg, malom–Széchenyi tér) vonalon 2.15-kor induló járat a nyári és a téli időszámítás szerint is indul.

A 92E (Széchenyi tér– Tarján, Víztorony tér– Petőfitelep, Fő tér–Tarján, Víztorony tér/Széchenyi tér) vonalon 2.15-kor induló járat a nyári és a téli időszámítás szerint is indul.

A 93E (Széchenyi tér–Kiskundorozsma, Czékus utca/Széchenyi tér) vonalon 2.15-kor induló járat a nyári és a téli időszámítás szerint is indul.

Dunaújváros helyi közlekedésében az 5-ös járat (Dunaújváros, Szórád Márton út–Dunaújváros, Volánbusz telephely) a téli időszámítás szerint 3 órakor indul.

Változik a fővárosi járatok közlekedése az óraátállítás miatt (Fotó: BKV)

Hogyan módosul a BKK menetrendje az óraátállítás miatt?

A téli és a nyári időszámítás szerint is jár hajnali 2 és 3 óra között a legtöbb éjszakai járat, jellemzően az óránként, a félóránként vagy még sűrűbben közlekedők:

a 6-os villamos,

a 100E,

a 200E,

a 901-es,

a 907-es,

a 908-as,

a 908A,

a 909-es,

a 914-es,

a 918-as,

a 922-es,

a 923-as,

a 930-as,

a 931-es,

a 941-es,

a 948-as,

a 950-es,

a 950A,

a 956-os,

a 960-as,

a 963-as,

a 966-os,

a 972-es,

a 973-as,

a 979-es,

a 979A,

a 990-es,

a 994-es,

a 994B és

a 998-as autóbusz,

illetve az alábbiak:

a 937-es: a Bécsi út/Vörösvári úttól 2.36-kor, illetve az Erdőalja úttól 2.40-kor induló járat (telebusz-jelleggel),

a 938-as: a Csepel, Szent Imre térről 2.52-kor induló járat,

a 943-as: a Békásmegyerről 2.23-kor, illetve a Szentendréről 2.50-kor induló járat,

a 948-as: a Szent Imre tértől 2.45-kor induló járat Csepel felé,

a 964-es: a Solymárról a 2.07-kor induló járat,

a 980-as: a Rákoskeresztúr, városközponttól a 2.20-kor és a 2.54-kor, valamint a Dél-pesti autóbuszgarázstól 2.52-kor induló járat,

a 996-os: az Újpest-központból 2.38-kor induló járat,

a 996A: a Cinkotai autóbuszgarázstól 2.10-kor induló járat,

a 999-es: a Dél-pesti autóbuszgarázstól 2.43-kor induló járat.

Csak a nyári időszámítás szerint indulnak el a végállomásokról 2 és 3 óra között

a 907A,

a 909A,

a 914A,

a 922B,

a 931A,

a 934-es és

a 973A buszjáratok,

valamint

a 922B: a Széll Kálmán térről 2.48-kor Zsámbékra induló járat, illetve az onnan 2.00-kor a Széll Kálmán térre induló járat,

a 956-os: a Széll Kálmán térről 2.27-kor Hűvösvölgybe induló járat,

a 996A: az Újpest-központtól 2.08-kor induló járat.

Csak a téli időszámítás szerint közlekednek a végállomásokról 2 és 3 óra között az alábbi járatok:

a 940-es: a Budaörsi lakótelepről 2.52-kor induló járat

a 990-es: a Rákoskeresztúrról Rákoskert felé 2.46-kor induló járat

a 992-es: a 2.50-kor Gödöllőről induló járat

Néhány vonalon – jellemzően a ritkábban közlekedő járatoknál – egy-két indulás időpontja a fentiektől eltérően változik:

A 914A busz: a Határ úttól 3.16-kor induló járat a téli időszámítás szerint 2.16-kor, az Újpest-központtól 3.02-kor induló járat pedig a téli időszámítás szerint 2.02-kor indul.

A 918-as busz: a nyári időszámítás szerint 2.22-kor és 2.52-kor a Kelenföld vasútállomástól induló buszok csak Óbuda, Bogdáni útig közlekednek.

A 922-es busz: a téli időszámítás szerint a Széll Kálmán térről 2.18-kor és 2.48-kor, Budakesziről 2.23-kor és 2.53-kor is indul autóbusz.

A 938-as busz: a nyári időszámítás szerint Csepel, Szent Imre térről 1.52-kor és 2.52-kor induló busz is Szigetszentmiklósig közlekedik, és onnan a nyári és a téli időszámítás szerint is 2.22-kor indulnak vissza.

A 956-os busz: Hűvösvölgyből a nyári időszámítás szerint 2.29-kor induló járat Rákoskeresztúr, városközpont után tovább közlekedik Pécel, Kun József utcáig.

A 972-es busz: a Móricz Zsigmond körtérről nyári időszámítás szerint 2.36-kor induló járat a Tükörhegy érintése után a törökbálinti Márta utcát is érintve közlekedik a Nyár utcáig.

A 990-es busz: a nyári időszámítás szerint Normafától 2.51-kor induló járat a teljes vonalon, Rákoskert érintésével közlekedik.

A 999-es busz: a téli időszámítás szerint 2.20-kor is indul busz a Határ úttól.