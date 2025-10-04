Orbán Viktor: Kimaradhatunk a háborúból

– Ha megtámadják a hazánkat, meg kell védeni, ezzel a családunkat is védjük, egyébként védtelen marad mind a kettő – mondta Orbán Viktor a Heteknek adott szombati interjújában. A miniszterelnök hangsúlyozta, a feladat az, hogy ilyen helyzet sose legyen,

erre a garancia nemzeti kormányzás, hogy olyan vezetése legyen az országnak, amely kizárólag annak érdekeit tartja szem előtt.

A koppenhágai uniós csúcsról azt mondta, úgy kell kimaradni, ahogy ő csinálja. – Csak olyan hangok voltak, ami a háborút erősíti. Kendőzetlenül közölték, háborús tervük van, amit meg fognak nyerni. Én erre azt mondom, nekünk béketervünk van, nem akarunk háborút. Visszatartani nem tudjuk őket, de kimaradunk belőle. Ez lehetséges – hangsúlyozta.

Úgy kell kimaradni, ahogy én csinálom – mondta Orbán Viktor (Fotó: Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A kormányfő szerint a jogunkhoz való ragaszkodás állapota addig tartható fenn, amíg van elég erőnk hozzá. A bürokraták akarnak fegyvereket küldeni, és ehhez az uniót akarják használni. – Én nem tudom megmondani, hogy például a franciák küldjenek-e fegyvert, de azt igen, hogy

ehhez ne az uniót használják, és ehhez ne használják fel Magyarországot

– szögezte le.

Orbán Viktor arról is beszélt, mi nem akarunk egy unióban lenni az ukránokkal. Meglátása szerint jogunk van kimondani, hogy az unió nem lesz Ukrajna irányába kibővítve. – A 27 tagállam megsértheti Magyarország alkotmányos jogait, de mi akkor védekezni fogunk. Bevonni nem tudnak bennünket a háborúba, maximum megkerülni. Ez az első és a második világháború idején nem sikerült, tehát a kérdés az, hogy kívül tudjuk-e magunkat tartani – fogalmazott, hozzátéve, amivel Brüsszelben próbálkoznak, az kevésbé az alkotmányos kormányok leváltása.

– Ők le akarják váltani a magyar kormányt. Hasonló a helyzet más európai országokban is, ezért van most Brüsszel-párti kormány Lengyelországban is

– mutatott rá.

Hozzátette: a Tisza Párt egy brüsszeli projekt. Az a terv, hogy ők majd végrehajtják, amit Brüsszel kér. – Régebben jobban leplezték ezt a szándékot, de ma már nem szégyellik, nyíltan kimondják – mondta a miniszterelnök.