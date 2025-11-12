Ezt jelenti valójában az amerikai pénzügyi pajzs + videó

– Pénzügyi védőpajzsra azért van szükség, hogy se Magyar Péter, se Brüsszel, se együtt ne zsarolhassanak bennünket – jelentette ki Lázár János a Deák Dániel által megosztott videóban. Az építési és közlekedési miniszter újságírói kérdésre válaszolva azt is elmondta, nemcsak pénzügyi védőpajzsra van szükség, hanem katonai védőpajzsra is, ami a NATO-n keresztül valósul meg.

– Arról szól minden tiszás és Magyar Péter-féle kommunikáció, hogy ha ő megnyeri a választást, akkor majd elhozza a brüsszeli pénzeket. Ez praktikusan azt jelenti, hogy ha nem ő nyeri meg a választást, akkor Magyarországnak nem adnak pénzt – mutatott rá a miniszter. Majd hangsúlyozta:

Brüsszel pedig évek óta visszatart forrásokat – 26 milliárdból körülbelül 13-14 milliárd eurót – azért, mert Magyarország nem engedi be a migránsokat, nem enged a genderkérdésekben és teljesen más világnézeti platformon van, mint ők.

– Ezt az Amerikai Egyesült Államok kormánya érzékelte. A pénzügyi védőpajzs azt jelenti, hogy nem fogják engedni az Amerikai Egyesült Államok vezetői, hogy Brüsszel vagy éppenséggel annak aktuális képviselője, Magyar Péter megzsarolja Magyarországot – mutatott rá. Hozzátette: hogy ez technikailag milyen formában valósul meg, arra rengeteg lehetőség van.

Ez jelen pillanatban egy politikai üzenet a brüsszeliek felé, hogy ha szórakoznak velünk – pénzügyi értelemben –, az nem közömbös Amerikában

– mondta Lázár János. Ez egy politikai üzenet mindenki számára, hogy van egy amerikai–magyar pénzügyi együttműködésre lehetőség. Van egy bónusz, amit le lehet hívni arra az esetre, ha még a választások előtt Brüsszel úgy döntene, hogy pénzügyi szankciókat érvényesít vagy kiterjeszti azokat a pénzügyi szankciókat, amelyek jelen pillanatban is léteznek, és még nagyobb összegeket blokkol – magyarázta a miniszter.

– Nincs semmi, ami direkt azonnali amerikai pénzt indokolna. Nincs szó az IMF behívásáról, nincs szó IMF-hitelről, még swapról sem, mert jelen pillanatban a legnagyobb devizatartalékkal rendelkezünk, és teljes pénzügyi stabilitás van – szögezte le Lázár János.