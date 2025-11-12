Lázár JánosBrüsszelMagyar Péter

Ezt jelenti valójában az amerikai pénzügyi pajzs + videó

Ez egy politikai üzenet a brüsszelieknek és az itthon embereiknek.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 9:01
Fotó: MTI/Kiss Dániel
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Pénzügyi védőpajzsra azért van szükség, hogy se Magyar Péter, se Brüsszel, se együtt ne zsarolhassanak bennünket – jelentette ki Lázár János a Deák Dániel által megosztott videóban. Az építési és közlekedési miniszter újságírói kérdésre válaszolva azt is elmondta, nemcsak pénzügyi védőpajzsra van szükség, hanem katonai védőpajzsra is, ami a NATO-n keresztül valósul meg.

Gödöllő, 2025. október 13. Lázár János építési és közlekedési miniszter beszédet mond a gödöllői Grassalkovich-kastély átfogó felújítására vonatkozó támogatási együttműködési megállapodás aláírásán a gödöllői kastély dísztermében 2025. október 13-án. A kormány és az OTP Bank 50-50 millió eurót, azaz 20-20 milliárd forintot biztosít a gödöllői Grassalkovich-kastély átfogó felújítására, amelynek során 17 ezer négyzetméternyi terület újul majd meg. MTI/Máthé Zoltán
Fotó: MTI/Máthé Zoltán

– Arról szól minden tiszás és Magyar Péter-féle kommunikáció, hogy ha ő megnyeri a választást, akkor majd elhozza a brüsszeli pénzeket. Ez praktikusan azt jelenti, hogy ha nem ő nyeri meg a választást, akkor Magyarországnak nem adnak pénzt – mutatott rá a miniszter. Majd hangsúlyozta:

Brüsszel pedig évek óta visszatart forrásokat – 26 milliárdból körülbelül 13-14 milliárd eurót – azért, mert Magyarország nem engedi be a migránsokat, nem enged a genderkérdésekben és teljesen más világnézeti platformon van, mint ők.

– Ezt az Amerikai Egyesült Államok kormánya érzékelte. A pénzügyi védőpajzs azt jelenti, hogy nem fogják engedni az Amerikai Egyesült Államok vezetői, hogy Brüsszel vagy éppenséggel annak aktuális képviselője, Magyar Péter megzsarolja Magyarországot – mutatott rá. Hozzátette: hogy ez technikailag milyen formában valósul meg, arra rengeteg lehetőség van.

Ez jelen pillanatban egy politikai üzenet a brüsszeliek felé, hogy ha szórakoznak velünk – pénzügyi értelemben –, az nem közömbös Amerikában

– mondta Lázár János. Ez egy politikai üzenet mindenki számára, hogy van egy amerikai–magyar pénzügyi együttműködésre lehetőség. Van egy bónusz, amit le lehet hívni arra az esetre, ha még a választások előtt Brüsszel úgy döntene, hogy pénzügyi szankciókat érvényesít vagy kiterjeszti azokat a pénzügyi szankciókat, amelyek jelen pillanatban is léteznek, és még nagyobb összegeket blokkol – magyarázta a miniszter.

– Nincs semmi, ami direkt azonnali amerikai pénzt indokolna. Nincs szó az IMF behívásáról, nincs szó IMF-hitelről, még swapról sem, mert jelen pillanatban a legnagyobb devizatartalékkal rendelkezünk, és teljes pénzügyi stabilitás van – szögezte le Lázár János.

 

 

Borítókép: Lázár János (Fotó: MTI/Kiss Dániel)

add-square Orbán-Trump találkozó

Magyar Pétert és az ukránokat dühíti Orbán Viktor sikere

Orbán-Trump találkozó 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekboldogság

A boldogságról

Kondor Katalin avatarja

Valamit elrontott az emberiség, ez kétségtelen, hiszen a gonosz igencsak betüremkedett életünkbe, s megmagyarázhatatlanná tette a korábban megmagyarázhatót.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu