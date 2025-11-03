Tiszás adatszivárgási botrány: a baloldali elemző szerint újabb gólt kapott a Tisza

„Magyar Péter, baj van” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Nagy Attila Tibor baloldali politikai elemző.

A Tisza applikációból 200 ezer felhasználó adatai kerültek nyilvánosságra – képünk illusztráció (Fotó: Németh András Péter)

„Újabb csapás érte a Tiszát az adatszivárgási botrány fokozódásával, a 200 ezernyi felhasználó adatainak kiszivárgásával. Újabb gólt lőttek Magyar Péter párjának” – mutatott rá a politológus.

Nagy Attila Tibor szerint lehet megint magyarázkodni, az országgyűlési jelöltállítást elhalasztani vagy – hivatkozva az állítólagos oroszbarát hackerekre – meg sem tartani. Majd a párt elnökség eldönti.

A Fidesz szép pöttyös labdát kapott, bizonygathatja a Tisza kormányképtelenségét. Hiszen akinek az adatai így szivárognak, hogy tud majd kormányozni?

– tette fel a kérdést. Hozzáfűzte: talán úgy, hogy a magyarok nem annyira érzékenyek az adatvédelemre, mint a németek.

„Habár az, hogy lakások címei, telefonszámok is kikerülhettek... annak még itt sem fognak örülni az érintettek” – állapította meg Nagy Attila Tibor.

A Magyar Nemzet megírta: hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón a hétvégén, amely kétszázezer nevet és hozzá tartozó megannyi más információt tartalmaz. Több jel is arra utal, hogy a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásából szivárgott ki a kétszázezres lista. Egyrészt van átfedés a nagyjából húszezer nevet tartalmazó, októberben kiszivárgott lista és a mostani tartalma között, másrészt több olyan véleményt is találtunk szakportálon és a közösségi médiában, amelyek szintén az adatok valódiságát támasztják alá.