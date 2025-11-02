Kármán AndrásTisza PártMagyar Péter

Kocsis Máté megmutatta a tiszás köpönyegforgatás iskolapéldáját + videó

Magyar Péter egyik új igazolása is szembemegy magával, csak hogy hatalomhoz jusson.

Magyar Nemzet
2025. 11. 02. 14:18
Forrás: Facebook
Adóügyi köpönyegforgatás – mutatott rá Kocsis Máté mindarra, amit Kármán András csinál. A Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán egy videót is megosztott, hogy alátámassza kijelentését.

Magyar Péter és Kármán András. Tisza párt, szakértő
Magyar Péter és Kármán András (Forrás: Facebook)

A videóban látható, ahogy Kármán András 2010-ben a Fidesz gazdasági államtitkáraként még az éppen bevezetés előtt álló személyijövedelemadó-rendszert dicséri. Akkor annak az szja-rendszernek az alapjait méltatta, amelyek jelenleg is érvényben vannak. 

Bár az szja azóta nem sokat változott, Kármán András hozzáállása azonban igen.

Az akkori dicsérő szavakból mára már csak a rendszer támadása és az emberek adórendszer ellen való hergelése maradt. Magyar Péter új emberét az sem zavarja, hogy 15 évvel ezelőtti önmagának mond ellent. Bár ez a Tisza Pártnál nem meglepő, hiszen a baloldali párt elnöke nemcsak a 15 évvel ezelőtti önmagának, de van, hogy a napokkal korábbi önmagának is ellentmond.

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, a Tisza Párt gazdasági szakértője azért kritizálja a kormányt, mert a magyar gazdaság a harmadik negyedévben éves összehasonlításban 0,6 százalékkal növekedett, az előző negyedévhez mérten stagnált. Miközben Kármán András nagyon jól tudja, hogy a háború blokkolja a gazdaságot. Mindez azért különösen visszás, mivel éppen a Tisza Párt körül mozgó emberek azok, aki a háború mellett állnak ki. Magyar Péter pártjánál olyan magas szintre jutott a háborúpártiság, hogy kirúgják azt, aki kiállna a vérontás ellen. A baloldali párt egyik leendő képviselőjelöltjét ugyanis kirúgták, miután aláírta a kormánypártok háborúellenes petícióját. Mindemellett már az is látható, hogy a Tisza Párt Ukrajnába vinné a magyar emberek pénzét is.


Borítókép: Magyar Péter és Kármán András (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekirodalom irodalom

Egy kis irodalom

Bayer Zsolt avatarja

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

