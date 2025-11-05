Megbillenés a Tiszánál, Magyar Péter a bukást is diadalként akarja eladni + videó

Magyar Péter pártszavazással kapcsolatos, a rá egyébként nem jellemző szemérmessége mögött az állhat, hogy lapunk informátora szerint

a Tisza Párt körüli botrányok elsodorták a Nemzet hangja szavazást, alig több mint 25 ezer ember töltötte ki a kérdőívet október 23-ig. Éppen ezért hosszabbította meg Magyar Péter a határidőt november 4-ig, és mozgósításba kezdett.

Forrásunk korábban arról számolt be, hogy október 23. utánra nincs újabb terve a Tisza elnökségének, kezdenek kifogyni az ötletekből. Éppen ezért a Nemzet hangja szavazás meghosszabbításával igyekeznek időt nyerni. Informátorunk szerint a Nemzet hangja mérsékelt sikerének az az oka, hogy sokan nem hajlandók letölteni a Tisza Világ applikációt, ahonnan a napokban 200 ezer felhasználó személyes adatai kerültek nyilvánosságra.

Mesterségesen vannak felduzzasztva a számok, annak érdekében, hogy továbbra is fenn lehessen tartani a rendszerváltó hangulat látszatát

– emelte ki a Tisza Párt elnökségének dolgozó forrásunk. Elmondta, most a párt elnöksége azon dolgozik, hogy a Tisza-adatbotrány ellenére minél több embert rávegyenek az applikáció letöltésére, illetve a Nemzet hangja szavazás kitöltésére, ami iránt az érdeklődés az elmúlt időszakban erősen megcsappant.