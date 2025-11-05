Megbillenés a Tiszánál, Magyar Péter a bukást is diadalként akarja eladni + videó

Látványos eredményváró, élő közvetítés és beszédek sora helyett ezúttal csak egy bejegyzésben emlékezett meg arról Magyar Péter, hogy lezárult a Tisza Világ mobilalkalmazáson keresztül a Tisza Párt által indított Nemzet hangja szavazás második fordulója.
A Tisza Párt elnöke pontos adatokat nem volt hajlandó közölni, pusztán annyit írt, hogy több százezerre rúg a kitöltők száma. Ebből is látszik ugyanakkor, hogy megcsappant a Tisza Párt iránti érdeklődés, ugyanis a Nemzet hangja első fordulójának kihirdetésekor, áprilisban még több mint egymillió kitöltőről áradozott Magyar Péter.
A Tisza Párt elnöke emellett azt állította,
a szavazásunk és amit a Nemzeti Menet megmutatott, azt erősítik meg a kutatások is: tartós és egyre erősebb a Tisza többsége a Fidesz előtt. Most értünk el a sokat emlegetett megbillenéshez.