Megbillenés a Tiszánál, Magyar Péter a bukást is diadalként akarja eladni + videó

Azt sem hajlandó elárulni a Tisza Párt elnöke, hogy pontosan hány kitöltője volt a Nemzet hangja pártszavazás második fordulójának. Az adatokból azonban egyértelműen látszik, hogy rohamosan csökken a párt iránti érdeklődés.

2025. 11. 05. 18:39
Fotó: Máté Krisztián
Látványos eredményváró, élő közvetítés és beszédek sora helyett ezúttal csak egy bejegyzésben emlékezett meg arról Magyar Péter, hogy lezárult a Tisza Világ mobilalkalmazáson keresztül a Tisza Párt által indított Nemzet hangja szavazás második fordulója.

Budapest, 2025. április 13. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (elöl) a párt „Nemzet Hangja” elnevezésű kezdeményezése kérdéseinek eredményváró rendezvényén a Műegyetem rakparton 2025. április 13-án. MTI/Balogh Zoltán
Az első pártszavazás eredményvárója (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A Tisza Párt elnöke pontos adatokat nem volt hajlandó közölni, pusztán annyit írt, hogy több százezerre rúg a kitöltők száma. Ebből is látszik ugyanakkor, hogy megcsappant a Tisza Párt iránti érdeklődés, ugyanis a Nemzet hangja első fordulójának kihirdetésekor, áprilisban még több mint egymillió kitöltőről áradozott Magyar Péter.

A Tisza Párt elnöke emellett azt állította,

a szavazásunk és amit a Nemzeti Menet megmutatott, azt erősítik meg a kutatások is: tartós és egyre erősebb a Tisza többsége a Fidesz előtt. Most értünk el a sokat emlegetett megbillenéshez.

 

Magyar Péter pártszavazással kapcsolatos, a rá egyébként nem jellemző szemérmessége mögött az állhat, hogy lapunk informátora szerint

a Tisza Párt körüli botrányok elsodorták a Nemzet hangja szavazást, alig több mint 25 ezer ember töltötte ki a kérdőívet október 23-ig. Éppen ezért hosszabbította meg Magyar Péter a határidőt november 4-ig, és mozgósításba kezdett.

Forrásunk korábban arról számolt be, hogy október 23. utánra nincs újabb terve a Tisza elnökségének, kezdenek kifogyni az ötletekből. Éppen ezért a Nemzet hangja szavazás meghosszabbításával igyekeznek időt nyerni. Informátorunk szerint a Nemzet hangja mérsékelt sikerének az az oka, hogy sokan nem hajlandók letölteni a Tisza Világ applikációt, ahonnan a napokban 200 ezer felhasználó személyes adatai kerültek nyilvánosságra.

Mesterségesen vannak felduzzasztva a számok, annak érdekében, hogy továbbra is fenn lehessen tartani a rendszerváltó hangulat látszatát

– emelte ki a Tisza Párt elnökségének dolgozó forrásunk. Elmondta, most a párt elnöksége azon dolgozik, hogy a Tisza-adatbotrány ellenére minél több embert rávegyenek az applikáció letöltésére, illetve a Nemzet hangja szavazás kitöltésére, ami iránt az érdeklődés az elmúlt időszakban erősen megcsappant.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)


