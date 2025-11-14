Trump szorítani akar az oroszokon, de nem akar ártani a magyaroknak + videó

Magyarország egy fillért sem fizetett az amerikai szankciók alóli mentességért – tisztázta Orbán Viktor a Kossuth rádióban pénteken. A miniszterelnök azzal folytatta, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke szereti a magyarokat.

Orbán Viktor: Az Egyesült Államok elnöke szereti a magyarokat (Forrás: Facebook)

– Mivel a magyar energiaimport az orosz energiakivitel egészen kis részét teszi ki, ennek nincs jelentősége Oroszország megfegyelmezése szempontjából. Egy olyan emberről beszélünk, aki értelmetlennek látja a háborút, ezért felszámoltatná. Minden oka megvan az amerikai elnöknek, hogy fair, méltányos helyzetet akarjon teremteni, és

szorítani akar az oroszokon, de nem akar ártani, Magyarországnak sem

– mutatott rá a miniszterelnök.

A kormányfő hangsúlyozta, olyan megállapodásokat szokott kötni, amelyek nemcsak csomagként, hanem egyenként is jók a magyar gazdaság számára, itt is erről van szó, összesen öt évre állapodott meg amerikai cseppfolyós gáz vásárlásáról.

– Minél több helyről érkezik gáz vagy olaj, az annál inkább biztonságot ad Magyarországnak. 2010 után nagyon sok vezetékes összekapcsolódást hoztak létre, megépítették például a szlovák-magyar interkonnektort, amely nélkül ma sokkal nagyobb bajban lennénk. Magyarország ma olyan ország, amely ugyan zömében, hosszú távú szerződés keretében az oroszoktól vásárolja a gázt és az olajat, de rendelkezünk másodlagos kiegészítő lehetőségekkel is, ami biztonságot ad – jelezte Orbán Viktor.

Az ország energiabiztonsága garantált

A magyar delegáció washingtoni látogatása átütő eredményeket hozott Magyarország számára, így többek között a rezsicsökkentés megvédése kapcsán is olyan megállapodás született, amely biztonságot ad a magyarok számára a következő időszakban.

Azzal, hogy Magyarország időbeli korlát nélküli és teljes felmentést kapott az amerikai elnöktől a szankciók alól, sikerült megakadályozni, hogy karácsonyra az energiaárak háromszorosukra emelkedjenek.

Szijjártó Péter külügyminiszter szerint ha Magyarország számára is életbe léptek volna azok az energiaszankciók, amelyek az olajvásárlásra vonatkoznak, ezzel pedig a Török Áramlat vezeték működése ellehetetlenült volna, akkor Magyarországon karácsonyra az energiaárak minimum a háromszorosukra emelkedtek volna.