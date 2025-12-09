Kiderült, melyek voltak 2025 legfelkapottabb netes keresései Magyarországon

A Google idén is közzétette a Year in Search összeállítását, amely átfogó képet ad arról, milyen témák foglalkoztatták a leginkább a felhasználókat, melyek voltak a 2025-ös év legfelkapottabb keresései – írja az Origo.
A hírportál cikke szerint a globális rangsorok mellett közel 60 ország adatai érhetőek el.
A magyar internetezők a Google kereső trendjei alapján idén is rendkívül változatos témák iránt érdeklődtek.
A filmek mezőnyét 2025-ben a hazai kasszasikerek – például a Futni mentem, illetve a Hogyan tudnék élni nélküled? – és a klasszikus történetek újragondolásai vezették.
A sorozatok között a nagyszabású történelmi produkció, a Hunyadi bizonyult a legnépszerűbbnek.
A tévéműsorok listáját idén a Pokoli rokonok vezette, de a Házasság első látásra, az Exek csatája és tehetségkutatók is óriási nézői bázist mozgattak meg. A zenei keresések élén idén is a fesztiválok és a hazánkba érkező világsztárok álltak.
2025-ben több ismert személyiség elvesztése mozgatta meg a hazai közvéleményt: a legtöbben
- a december elsején elhunyt színművész, Kálloy Molnár Péter,
- Kathi Béla
- és Ferenc pápa nevére kerestek rá.
A sportesemények közül a nemzetközi labdarúgó-mérkőzések, a FIFA-klubvilágbajnokság vonzotta a legnagyobb érdeklődést.
A listák a Year in Search oldalán érhetők el.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!