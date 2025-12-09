GoogleYear in SearchtrendMagyarországtémalista

Kiderült, melyek voltak 2025 legfelkapottabb netes keresései Magyarországon

Az idei lista ismét pontos lenyomata az év közéleti, kulturális és szórakoztató eseményeinek.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 14:06
Fotó: Shutterstock
A Google idén is közzétette a Year in Search összeállítását, amely átfogó képet ad arról, milyen témák foglalkoztatták a leginkább a felhasználókat, melyek voltak a 2025-ös év legfelkapottabb keresései – írja az Origo.

Az 55 éves korában elhunyt Kálloy Molnár Péter színművész nevére sokan kerestek rá az interneten
(Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

A hírportál cikke szerint a globális rangsorok mellett közel 60 ország adatai érhetőek el.

A magyar internetezők a Google kereső trendjei alapján idén is rendkívül változatos témák iránt érdeklődtek.

A filmek mezőnyét 2025-ben a hazai kasszasikerek – például a Futni mentem, illetve a Hogyan tudnék élni nélküled? – és a klasszikus történetek újragondolásai vezették.

A sorozatok között a nagyszabású történelmi produkció, a Hunyadi bizonyult a legnépszerűbbnek.

A tévéműsorok listáját idén a Pokoli rokonok vezette, de a Házasság első látásra, az Exek csatája és tehetségkutatók is óriási nézői bázist mozgattak meg. A zenei keresések élén idén is a fesztiválok és a hazánkba érkező világsztárok álltak.

2025-ben több ismert személyiség elvesztése mozgatta meg a hazai közvéleményt: a legtöbben

A sportesemények közül a nemzetközi labdarúgó-mérkőzések, a FIFA-klubvilágbajnokság vonzotta a legnagyobb érdeklődést.

A listák a Year in Search oldalán érhetők el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

