időjárástűzifatelepülésTállai AndrásFülöp Attila

A kormány senkit sem hagy magára

Ma már lobog a tűz azoknak a rászorulóknak a kályháiban, akik az országos tűzifaosztásról szóló programban segítséget kapnak az extrém hidegben.

Magyar Nemzet
2026. 01. 15. 18:19
Fülöp Attila
Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár (Forrás: Facebook/Fülöp Attila)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mindenkinek segítséget és azonnali cselekvést ígért a gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár csütörtök délután a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szakáldon, ahol tűzifaosztásban vett részt.

Átány, 2025. november 17. Farönköket borítanak le egy ház udvarára a 2025. évi szociális tüzelőanyag programról tartott sajtótájékoztató után Átányban 2025. november 17-én. MTI/Komka Péter
Fotó: Komka Péter / MTI Fotószerkesztõség

Fülöp Attila úgy fogalmazott: 

senkit sem hagyunk magára, mindenkiről gondoskodni fogunk, minden segítséget meg fogunk adni és ráadásul azonnal cselekszünk.

A Belügyminisztérium államtitkára hangsúlyozta, hogy a kormány szerdai ülésén a rendkívüli hideg miatt a tűzifaosztásról született döntés után csütörtökön már megkezdődtek az első kiszállítások. Mint mondta, ma már lobog a tűz azoknak a rászorulóknak a kályháiban, akik az országos tűzifaosztásról szóló programban segítséget kapnak az extrém hidegben. Ismertette, a tűzifaprogram azért született meg, hogy a kormány mindenkinek plusz segítséget tudjon adni a már meglévő szociális tűzifaprogramon felül. 

Jelenleg 17 ezer köbméternyi fa áll rendelkezésre, az első körben a rendőrség irányítja a programot a honvédséggel, a polgárőrséggel, a katasztrófavédelemmel és szükség szerint a büntetés-végrehajtással kiegészülve.

Elmondta, a program első részében a leginkább rászorulóknak kezdték el a kiszállítást, ez Szabolcs-Szatmár-Bereg, Baranya és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyét érinti. A második ütemben Heves, Somogy és Tolna vármegye következik.

Fülöp Attila közölte, a tűzifaprogramban az önkormányzatok tudnak igényelni támogatást a rászorulók részére. 

Fontosnak nevezte, hogy a programban valóban a rendkívüli hideg kapcsán történjen meg mindenki részéről az igénylés. Szavai szerint a kezdeményezésben a hatóságok együttműködése példaértékű. A programban minden arról szól, hogy a kormány mindenkiről a lehető leghamarabb gondoskodni tudjon, aki rászorul – fűzte hozzá.

Tállai András, a térség fideszes országgyűlési képviselője, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára elmondta, a kormánynak egy általános szociális segítő programja is van, amely az önkormányzatokon keresztül érvényesül. Választókörzetében az 54 településből 47 nyert 135 millió forintot, aminek köszönhetően 4500 köbméter tűzifát és 2600 mázsa barnakőszenet kapnak a rászoruló családok.

Borítókép: Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár (Forrás: Facebook/Fülöp Attila)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

add-square A tél legkeményebb időszaka

Sűrű köd várható, emiatt korlátozottak lehetnek a látási viszonyok

A tél legkeményebb időszaka 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmegadja gábor

Az új világrend

Bayer Zsolt avatarja

Ha ezen a héten semmi mást nem olvasol el, csak ezt a cikket Megadja Gábortól, sokat tettél önmagadért.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu