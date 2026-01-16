Miskolcon találkozik szombaton a nemzeti oldal

Holnap háborúellenes gyűlés – jelentkezett be Kocsis Máté, aki egyben emlékeztetett is: a digitális polgári körök DPK országjárásának következő állomása Miskolc.

A szegedi DPK-találkozón Orbán Viktor válaszolt a közönség kérdéseire (Fotó: Havran Zoltán)

DPK: A nemzeti erő összekapcsolódása

A háborúellenes gyűléseket Orbán Viktor miniszterelnök hívta életre a Békemenet után. A kormányfő célja az volt, hogy a nemzeti erő összekapcsolódhasson, a személyes találkozók alkalmával pedig megmutassa a nemzeti oldal az erejét, és közösen léphessen fel a jobboldal a háború ellen. A DPK korábbi gyűléseit Győrben, Nyíregyházán és Mohácson tartották, legutóbb pedig Szegeden rendezték meg a találkozót, ahol beszédet mondott Áder János volt köztársasági elnök, de jelen volt Lázár János is, aki Orbán Viktorral közösen tartotta meg a Lázárinfót.

A Lázárinfón a miniszterelnöktől is kérdezhettek a résztvevők, Orbán Viktor pedig igyekezett betartani Lázár János szabályait, vagyis azt, hogy egy perc áll a rendelkezésére minden válaszadás esetén. A miniszterelnök többek között azt is elárulta, mire vállalkozott, amikor Magyarország bizalmat szavazott neki és 15 évvel ezelőtt miniszterelnök lett.

„Én arra vállalkoztam, hogy megváltoztatjuk a magyarok sorsát, azt a sorsot, amit mások szántak nekünk az első világháború után; nekünk azt a sorsot szánták, hogy kicsik legyünk és szegények, és én azt akarom, hogy a magyarok nagyok legyenek és gazdagok, és ezzel még nem végeztem.”

Orbán Viktor egyben emlékeztetett arra is, valójában nem a Tiszát, hanem Brüsszelt kell legyőzni a választásokon.