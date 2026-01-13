A balos elemző szerint is a Fidesz az áprilisi választások esélyese + videó

– Nagyon kíváncsi leszek, hogy január közepén kiírja-e a köztársasági elnök a választást. Azt hiszem, hogy ha akkorra fogja kiírni, akkor a Fidesz azt gondolja, hogy meg fogja nyerni a választást, és nincs szüksége még egy plusz hónapra – jelentette ki Szabó Andrea, a TKI Ifjúságkutató Intézet igazgatója a Telex műsorában december végén.

Mint megírtuk, Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője felidézte: előzetesen a baloldali sajtóban olyan értelmezések is megjelentek, miszerint a Fidesznek az lenne az érdeke, hogy májusban legyen a választás, ha pedig a lehető legkorábbra tűzik ki a voksolás időpontját, akkor az azt üzeni, hogy a Fidesz magabiztos, és a belső felméréseik is az előnyüket mutatják. Ha valóban így fest a helyzet, akkor az április 12-i dátum azt jelzi, hogy a kormányoldal valóban magabiztos, és győzelemre készül.

Mit lehet ehhez még hozzáfűzni?

– tette fel a kérdést a közösségi oldalán közzétett videójában Bohár Dániel.