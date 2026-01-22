kormányinfóBrüsszelmezőgazdaságMercosur

Gulyás Gergely egyértelművé tette, a jobboldali kormány alatt nem lesz Mercosur-megállapodás

Nemcsak a Mercosur-megállapodásról, hanem a Tisza Párt valódi érdekképviseletéről is szó esett a mai Kormányinfón. Gulyás Gergely szerint miközben a kormány határozottan elutasítja az európai mezőgazdaságot veszélyeztető egyezményt, addig az az Európai Néppárt, amelybe Magyar Péterék is tartoznak, aktívan részt vett annak előkészítésében.

Magyar Nemzet
2026. 01. 22. 14:50
Amíg jobboldali kormány van, nem fogják elfogadni a Mercosur-megállapodást – jelentette ki a mai Kormányinfón Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter újságírói kérdésre a témában kitért arra is, hogy a Tisza Párt kiállt-e a magyar gazdák érdekéért. A miniszter rámutatott, csak meg kell nézni, hogy az Európai Néppárt viszonya mi volt ebben a kérdésben. 

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: Ladóczki Balázs)
– Ők voltak azok, akik tető alá hozták az európai mezőgazdaságot sújtó Mercosur-egyezményt, a tegnapi szavazásról pedig Manfred Weber, a néppárt elnöke azt mondta, hogy nem kell figyelembe venni – emlékeztetett. Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, az uniós törvényhozók szerdán szavaznak arról, hogy megtámadják-e az Európai Unió és Dél-Amerika közötti vitatott szabadkereskedelmi megállapodást a blokk legfelsőbb bíróságán, ami két évvel késleltetheti, de akár meg is hiúsíthatja a megállapodást. A Mercosur-megállapodást ellenző országok képviselői most jogi keresetet nyújtottak be az Európai Unió Bíróságához.

Az idő a kulcskérdés

Egy 144 képviselőből álló tömb arra kérte a bíróságot: döntsön arról, hogy a megállapodás alkalmazható-e az összes tagállam teljes ratifikálása előtt, és hogy a rendelkezései korlátozzák-e az EU azon képességét, hogy környezetvédelmi és fogyasztóvédelmi politikákat határozzon meg. A bíróságnak általában körülbelül két évre van szüksége az ilyen vélemények meghozatalához.

Az idő azonban kulcskérdés, miután a hírek szerint a Mercosur-országok vezetése (Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay) kezd türelmetlen lenni, miután a tárgyalások már évek óta zajlanak. 

Ha a bíróság elé utalják az ügyet, az EU továbbra is ideiglenesen alkalmazhatja a paktumot az ítélet megszületéséig és a parlamenti jóváhagyásig, ennek azonban feltehetőleg súlyos politikai ára lenne, a parlament pedig később meg is semmisíthetné a szerződést. 

Borítókép: Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: Ladóczki Balázs)


