Íme az egyik legfontosabb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között

Bajnait isteníti és imádja a luxust – bemutatjuk Magyar Péter új emberét

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 14:50
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
„Amíg Orbán Viktor Miskolcon a borsodiak bérének emeléséről beszél a helyiekkel, addig Magyar Péter egy globalista menedzserrel diskurál a liberális gazdaságpolitika előnyeiről. Kinek mit intézett a pártja”– hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Orbán Balázs, a Miniszterelnök politikai igazgatója. 

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Orbán Viktor a szombaton tartott háborúellenes gyűlésen kiemelt figyelmet fordított a helyiek problémáira, illetve egy reményteljes jövőt vázolt fel Miskolcnak, amennyiben újra bizalmat szavaznak neki. Ez idő alatt Magyar Péter bejelentette, hogy a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai felkészülését Kapitány István vezeti, akiről kiderült: Bajnai Gordon egyik legnagyobb rajongója.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a miskolci háborúellenes gyűlésen (Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


