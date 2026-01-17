Íme az egyik legfontosabb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között

„Amíg Orbán Viktor Miskolcon a borsodiak bérének emeléséről beszél a helyiekkel, addig Magyar Péter egy globalista menedzserrel diskurál a liberális gazdaságpolitika előnyeiről. Kinek mit intézett a pártja”– hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Orbán Balázs, a Miniszterelnök politikai igazgatója.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Orbán Viktor a szombaton tartott háborúellenes gyűlésen kiemelt figyelmet fordított a helyiek problémáira, illetve egy reményteljes jövőt vázolt fel Miskolcnak, amennyiben újra bizalmat szavaznak neki. Ez idő alatt Magyar Péter bejelentette, hogy a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai felkészülését Kapitány István vezeti, akiről kiderült: Bajnai Gordon egyik legnagyobb rajongója.