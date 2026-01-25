DPKOrbán ViktorHáborúellenes Gyűlés

Kiderült, hol folytatódnak a háborúellenes gyűlések

Jövő szombaton folytatódik a háborúellenes gyűlés országjárása. Ezúttal Hatvan a következő állomás.

2026. 01. 25. 17:27
Fotó: /Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
– Köszönöm, Kaposvár! Felkészül: Hatvan! – jelentette be Orbán Viktor közösségi oldalán a következő háborúellenes gyűlés helyszínét. A miniszterelnök videóban idézte fel a kaposvári hangulatot. A kormányfővel a színpadig tartó útja közben sokan akartak kezet fogni, ezért többször is megállt.

DPK HEGY Kaposvár
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Somogy vármegye központjában a miniszterelnök többek közt arról beszélt, hogy a helyi polgármester, Szita Károly korábban azt javasolta,

legyen elérhető a város, legyen a főiskolából egyetem, legyen kórház, melyet a Tisza most visszaminősítene, míg a Fidesz szerint minden megyeközpontban kell lennie erős egészségügyi központnak. 

A kultúráról szólva elmondta, a színházat felújították, az ipart illetően pedig jelezte, százmilliárd forint értékű befektetés érkezett az elmúlt években.


Borítókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán 

