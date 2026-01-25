Kiderült, hol folytatódnak a háborúellenes gyűlések

– Köszönöm, Kaposvár! Felkészül: Hatvan! – jelentette be Orbán Viktor közösségi oldalán a következő háborúellenes gyűlés helyszínét. A miniszterelnök videóban idézte fel a kaposvári hangulatot. A kormányfővel a színpadig tartó útja közben sokan akartak kezet fogni, ezért többször is megállt.

Somogy vármegye központjában a miniszterelnök többek közt arról beszélt, hogy a helyi polgármester, Szita Károly korábban azt javasolta,

legyen elérhető a város, legyen a főiskolából egyetem, legyen kórház, melyet a Tisza most visszaminősítene, míg a Fidesz szerint minden megyeközpontban kell lennie erős egészségügyi központnak.

A kultúráról szólva elmondta, a színházat felújították, az ipart illetően pedig jelezte, százmilliárd forint értékű befektetés érkezett az elmúlt években.