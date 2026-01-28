magyar pétertisza pártTisza-adógyurcsány ferenckocsis máté

Kocsis Máté: Ez a ráncfelvarrott Gyurcsány bámulatosan gátlástalan

A Tisza Párt vezetője emberek millióit készül átverni az eddig letagadott adóemelési tervekkel – mutatott rá Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője szerint miközben Magyar Péter hitelességről beszél, saját szavait és munkatársait is letagadja, a kampányában teljesen mást ígér, mint amire a választások után készül.

2026. 01. 28.
„Talán a legviccesebb a mai napban, hogy az a Magyar Péter emleget hazugságokat, akit az egész ország egy kétszínű hazudozóként ismert meg” – emlékeztetett új bejegyzésében Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

A kormánypárti politikus szerint furcsa, hogy az a Magyar Péter mondja mindezt, aki még a saját, nyilvánosan elmondott szavait is szemrebbenés nélkül letagadja, vagy az, aki kirohant a stúdióból, amikor a saját szavaival szembesítették.

A frakcióvezető úgy látja, Magyar Péter következetesen megtagadja még saját munkatársait is, amint azok politikailag kellemetlenné válnak számára. Hozzátette:

a Tisza Párt vezetője emberek millióit készül átverni az eddig letagadott adóemelési tervekkel.

Kocsis Máté arra is rámutatott: Magyar Pétert az sem zavarja meg, amikor a legközvetlenebb kollégái nyíltan elismerik, hogy a választások után brutális megszorításokra készülnek, miközben a kampányban egészen mást mondanak az embereknek. Ennek ellenére – tette hozzá – Magyar Péter továbbra is vádaskodik.

Ez a ráncfelvarrott Gyurcsány Ferenc bámulatosan gátlástalan

– fogalmazott a frakcióvezető, hozzátéve: hamarosan vége lesz Magyar Péter ámokfutásának.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP/NurPhoto/Szentgallay Bálint)

