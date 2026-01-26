Rendkívüli

Orbán Viktor: Magyarország az Európai Bírósághoz fordul

Megasztár Orbán Viktor öltözőjében + videó

A kormányfő ismét betekintést engedett a kulisszák mögé.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 14:42
Gudics Máté, a 2024-es Megasztár győztese is fellépett a kaposvári háborúellenes gyűlésen, ahol az István, a király című rockoperából Koppány dalát adta elő. Orbán Viktor miniszterelnök egy videót is feltöltött a közösségi oldalára, ahol megmutatja, hogyan fogadta a kulisszák mögött az énekest. 

Gudics Máté, a 2024-es Megasztár győztese a kaposvári háborúellenes gyűlésen (Forrás: Facebook)
Így szólt Koppány dala Kaposváron

A kormányfő kérdésére Gudics Máté elárulta, autodidakta módon tanult meg énekelni, de jelenleg a Kodolányi János Egyetemen tanul jazzének szakon. A gyűlésen előadott dalból Orbán Viktor egy hosszabb részletet is megosztott, az alább nézhet meg.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a miniszterelnök hetedik alkalommal szólalt fel a háborúellenes gyűlésen, legutóbb múlt szombaton Miskolcon válaszolt a jelenlévők által feltett kérdésekre. A kaposvári rendezvény első felében beszédet mondott Szita Károly, Kaposvár polgármestere, Witzmann Mihály országgyűlési képviselő, Kelei Zita, Őrtilos polgármestere, valamint Móring József Attila és Gelencsér Attila országgyűlési képviselők, továbbá Lázár János építési és közlekedési miniszter. Az Orbán Viktor beszédéről készült tudósításunkat ezen cikkben olvashatja el.

 

 

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

 

Orbán Viktor: A rezsicsökkentés eredményeit megvédjük

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

