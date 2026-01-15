mávgyőri fővonalvonat

Síntörés bénítja a győri fővonalat, lassabban járnak a vonatok

Síntörés miatt csütörtök délelőtt jelentős lassulásra kell számítani a Budapest–Győr vasútvonalon, Tata térségében vágányzár lépett életbe.

Magyar Nemzet
2026. 01. 15. 8:06
Síntörés miatt csütörtök délelőtt lassabb közlekedésre kell számítani a Budapestet Győrrel összekötő vasútvonalon – közölte a Mávinform a honlapján.

20260109 Csopak Téli képek Tél hó Fotó: Kallus György LUS MW A képen: vasút
Le kellett zárni egy vágányt a győri vonalon (Fotó: Kallus György)

A Budapest–Győr közötti 1-es vasútvonalon, Tata közelében egy váltónál olyan anyaghibát találtak, amely sürgős beavatkozást igényel, ezért

az egyik vágányt ideiglenesen lezárják.

A helyreállítási munkákat csúcsidőn kívül végzik, hogy a lehető legkisebb fennakadást okozzák az utasoknak.

A biztonság érdekében az érintett szakaszon

óránként tíz kilométeres sebességkorlátozást vezettek be, ami a győri fővonalon jelentős késéseket eredményezhet.

A tájékoztatás szerint a csapadékos, állandóan fagypont alatti időjárás nem alkalmas a pályahiba végleges helyreállítására: a nappali, kevésbé fagyos órákban elvégezhető beavatkozással azonban ideiglenesen javítható, és az adott szakaszon már 40 kilométer/órával közlekedhetnek majd a vonatok. A végleges helyreállítást követően állhat vissza az eredeti pályasebesség.

A hibaelhárítás ideje alatt a vonatok a Tatabánya–Tata–Almásfüzitő szakaszon csak egy vágányon közlekedhetnek, így az elővárosi vonatok megosztva, a távolsági vonatok pedig esetenként hosszabb menetidővel közlekednek.

Az ideiglenes forgalmi rendet a MÁV Országos Haváriaközpontja folyamatosan felügyeli, pótlóbuszokat állít forgalomba és készenlétbe, valamint az állomásokon munkatársaik segítik a helyszíni utastájékoztatást.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Vémi Zoltán)

 


Belföldi híreink

Külföldi híreink

