Itt tart a Tisza Párt: elmondták, hogy megszorításokat akarnak, és azt is, hogy a választásig ezt akarják titkolni

Sűrű köd várható, emiatt korlátozottak lehetnek a látási viszonyok

Enyhül az időjárás, nagyobb fennakadsásokra nem kell számítani az országban. A legnagyobb gondot a köd okozza, néhány helyen ónos eső is eshet – közölte az Operatív Törzs szóvivője. A hulladékszállítás az ország 85 százalékában zavartalanul működik, az elmaradások pótlására a szolgáltató többleterőforrást biztosít.

2026. 01. 15. 15:08
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
– Enyhül az időjárás, sokfelé ködre, helyenként minimális ónos esőre lehet számítani. Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. A készenléti szerveket többször riasztották, mint tavaly ilyenkor. A közműellátásban néhány órás, lokális kieséseken túl sehol sincs komolyabb zavar – közölte Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az operatív törzs szóvivője. 

Budapest, 2026. január 11. Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője a rendkívüli téli időjárás miatt felállított operatív törzs ülését követő sajtótájékoztatón az OKF Mogyoródi úti épületénél 2026. január 11-én. MTI/Kocsis Zoltán
Mukics Dániel Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

A meteorológiai előrejelzések szerint csütörtökön helyenként sűrű köd várható, emiatt korlátozottak lehetnek a látási viszonyok. Késő délutántól, estétől az Északi-középhegység, az Észak-Alföld és Budapest területén lehet számítani minimális ónos esőre. Vasárnap újra hidegebbre fordul az időjárás, -15 Celsius-fok sem kizárt az észak-keleti országrészben. Elzárt település továbbra sincs sehol az országban. Lezárt út, súlykorlátozás sehol nincs érvényben.

Néhol még akadozik az ívóvízellátás és a hulladékszállítás 

Balesetek és meghibásodások miatt szerdán átmeneti útlezárások voltak.  Továbbá 9 településen és egy budapesti kerületben akadozott az áramellátás, a hiba 5241 fogyasztót érintett. Csütörtökön délelőtt Budapest XIII. kerületében szünetelt átmenetileg az áramszolgáltatás, amely 9 fogyasztót érintett, de a helyzet megoldódott. Az egészséges ivóvízellátás tegnap 19 településen szünetelt, 3371 fogyasztót érintett. A hibaelhárítás mindenhol megtörtént. Ma hajnalban Jászkiséren dolgoztak még, itt 30 fogyasztónál állították helyre a vízellátást, délelőtt Baranyajenőn szünetelt a vízszolgáltatás, ez 139 fogyasztót érintett.

Átmenetileg szünetel az egészséges ivóvízellátás Balatonszabadin 80 fogyasztónál és Derecskén 3769 fogyasztási helyen. A hibák kiküszöbölése folyamatban van.

A hulladékszállítás az ország 85 százalékában zavartalanul működik, az elmaradások pótlására a szolgáltató többleterőforrást biztosít. Ahol hulladékszállító autóval az útviszonyok miatt egyes utcák nem megközelíthetők, ott gyalogosan oldják meg azt.

Mukics Dániel hangsúlyozta: a betegellátás a felmerülő kisebb problémák ellenére zavartalan. A betegforgalom a megszokotthoz képest összességében 30 százalékkal emelkedett. Műtétek elhalasztására nem volt szükség.

A közúthálózaton a hóeltakarításban és síkosságmentesítésben 78 munkagép dolgozott szerdán. A síkosságmentesítéshez 61 220 tonna útszóró só és 1 906 186 liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre. 

Úton, sínen, vízen, levegőben 

A vasúti közlekedésben váltóhibák és balesetek miatt Bicske és Budapest között nem jártak a vonatok. Érd alsón kialakult váltóhibák miatt egyes vonatok módosított útvonalon jártak. Helyenként 15-20 perces késéssel közlekedtek a vonatok. Almásfüzitő és Almásfüzitő felső között pótlóbuszok jártak.

Csütörtökön Tatabánya-Tata-Almásfüzitő szakaszon egy vágányon halad a forgalom, emiatt nő a menetidő. Az aktuális járatkimaradások, késések elérhetők a MÁV weboldalán.

A közösségi buszközlekedésben 15-25 perces késések fordultak elő. 7 településen nem volt tegnap garantálható az utasbiztonság, ezért busszal nem volt elérhető Alsóerek, Felsőerek, Gombolyag, Imola, Kistény, Öregtény, Varbóc. Csütörtökön kizárólag Imola és Kánó nem elérhető busszal. Országosan 25 megállóhelyen nem állnak meg a buszok az útviszonyok miatt.  A légiközlekedés zavartalan.

A Dunán nem közlekedhetnek kishajók, vízi sporteszközök és csónakok. Nagy személyszállító, áruszállító hajók és a készenléti szervek vízi járműveire ez a korlátozás nem vonatkozik. A Tisza teljes hazai szakaszán hajózási zárlat van érvényben.


A jégtörő hajók készenlétben állnak, hogy ne alakuljon ki sehol jégdugó és ne keletkezzen emiatt áradás. Eddig csak kikötői jégtörésre volt szükség.

Zavartalanul működik az oktatás 

A köznevelésben 31 intézményt érintenek lokális fűtési problémák, ezek javítása folyamatban van, az oktatást nem veszélyeztetik. Rendkívüli szünetet nem kellett sehol elrendelni. A szakképző intézmények közül egyben rendeltek el online oktatást.

A tűzoltókat a téli időjárással kapcsolatban 66 helyszínre, zömében közlekedési balesetek műszaki mentéséhez riasztották. Erről bővebben itt olvashat. Ez az egy évvel ezelőtti beavatkozások 155 százaléka. 

Jégről, jég alól senkit nem kellett menteniük.

A rendőrséget 165 közlekedési balesethez riasztották, ezek közül egy halálos kimenetelű volt, 16 pedig személyi sérüléssel jár. Ez egy átlagos januári nap balesetszámának 150 százaléka.

A rendőrök a polgárőrséggel közösen 2516 elszigetelten, egyedül élő ember hogylétéről győződtek meg, 107 esetben nyújtottak számukra segítséget. 941 esetben tó és folyópartokon ellenőrizték a jégen tartózkodás szabályainak betartását, 18 embert kellett figyelmeztetni.

A mentőszolgálat 4072 mentési esethez vonult tegnap. Ez egy átlagos januári naphoz hasonlítva 8 százalékos emelkedést jelent. A TEK és a honvédség továbbra is készenlétben áll, ha szükséges, az érintett területen speciális járművekkel rövid időn belül bevethetők.


Borítókép: Oparatív Törzs (Fotó: MTI)
 

