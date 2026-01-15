– Enyhül az időjárás, sokfelé ködre, helyenként minimális ónos esőre lehet számítani. Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. A készenléti szerveket többször riasztották, mint tavaly ilyenkor. A közműellátásban néhány órás, lokális kieséseken túl sehol sincs komolyabb zavar – közölte Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az operatív törzs szóvivője.

Mukics Dániel Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

A meteorológiai előrejelzések szerint csütörtökön helyenként sűrű köd várható, emiatt korlátozottak lehetnek a látási viszonyok. Késő délutántól, estétől az Északi-középhegység, az Észak-Alföld és Budapest területén lehet számítani minimális ónos esőre. Vasárnap újra hidegebbre fordul az időjárás, -15 Celsius-fok sem kizárt az észak-keleti országrészben. Elzárt település továbbra sincs sehol az országban. Lezárt út, súlykorlátozás sehol nincs érvényben.

Néhol még akadozik az ívóvízellátás és a hulladékszállítás

Balesetek és meghibásodások miatt szerdán átmeneti útlezárások voltak. Továbbá 9 településen és egy budapesti kerületben akadozott az áramellátás, a hiba 5241 fogyasztót érintett. Csütörtökön délelőtt Budapest XIII. kerületében szünetelt átmenetileg az áramszolgáltatás, amely 9 fogyasztót érintett, de a helyzet megoldódott. Az egészséges ivóvízellátás tegnap 19 településen szünetelt, 3371 fogyasztót érintett. A hibaelhárítás mindenhol megtörtént. Ma hajnalban Jászkiséren dolgoztak még, itt 30 fogyasztónál állították helyre a vízellátást, délelőtt Baranyajenőn szünetelt a vízszolgáltatás, ez 139 fogyasztót érintett.

Átmenetileg szünetel az egészséges ivóvízellátás Balatonszabadin 80 fogyasztónál és Derecskén 3769 fogyasztási helyen. A hibák kiküszöbölése folyamatban van.

A hulladékszállítás az ország 85 százalékában zavartalanul működik, az elmaradások pótlására a szolgáltató többleterőforrást biztosít. Ahol hulladékszállító autóval az útviszonyok miatt egyes utcák nem megközelíthetők, ott gyalogosan oldják meg azt.

Mukics Dániel hangsúlyozta: a betegellátás a felmerülő kisebb problémák ellenére zavartalan. A betegforgalom a megszokotthoz képest összességében 30 százalékkal emelkedett. Műtétek elhalasztására nem volt szükség.

A közúthálózaton a hóeltakarításban és síkosságmentesítésben 78 munkagép dolgozott szerdán. A síkosságmentesítéshez 61 220 tonna útszóró só és 1 906 186 liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre.