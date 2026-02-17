Bóka János: Az EU az ukrajnai háború elhúzásán, nem pedig annak lezárásán dolgozik

A magyar kormány álláspontja, hogy ennek a háborúnak nincsen harctéri megoldása, kizárólag fegyverszünet és tartós békemegállapodás zárhatja le – jelezte, hozzáfűzve, Magyarország minden olyan békekezdeményezést támogat, amely a siker reális esélyével kecsegtet. Az egyetlen ilyen kezdeményezés jelenleg Donald Trump amerikai elnöké. Magyarország a Béketanács alapító tagja, és a szervezet első hivatalos ülésén csütörtökön a magyar miniszterelnök is részt vesz – közölte.

Hozzátette azonban:

az Európai Unió mintha azt gondolná, hogy Ukrajna katonai győzelmet arathat, de legalábbis az idő Ukrajnának dolgozik. Mindkét megállapítás téves, és az Európai Unió stratégiai hibát követ el akkor, amikor a háború elhúzásán, nem pedig annak lezárásán dolgozik

– szögezte le.

Emlékeztetett, az ukrán katonai és gazdasági támogatás túlnyomó részét most már az uniós tagállamok biztosítják, miközben egyre inkább formát ölt az EU esetleges katonai részvétele a konfliktusban.

Számos uniós tagállam bejelentette, hogy bizonyos feltételek mellett kész Ukrajnába katonákat küldeni, az Európai Unióban pedig egyre nyíltabb a beszéd arról, hogy Ukrajna uniós tagságát mint biztonsági garanciát kellene értelmezni, így az EU egésze a fegyveres konfliktus részévé válna – nehezményezte. Kiemelte azonban, hogy a magyar álláspont a háború kérdésében elválik az uniós intézmények és a tagállamok többségének pozíciójától.

Kitért arra is, hogy Ukrajna uniós pénzügyi támogatása a háború kitörése óta mintegy kétszázmilliárd eurót tett ki, miközben Magyarország az uniós csatlakozása óta összesen nettó 73 milliárd eurót kapott az EU-tól.

Hozzátette, az Európai Tanács decemberben arról döntött, hogy Ukrajnának 2027 végéig további kilencvenmilliárd euró hitelt folyósít, ám ebben a konstrukcióban Magyarország, Szlovákia és Csehország nem vesz részt. A 2028–2034-es időszakra az EU százmilliárd euró értékben biztosít finanszírozást Ukrajnának, ez azonban egy felülről nyitott összeg, elérheti akár a 360 milliárd eurót is – jelezte.