Először támadta a baloldal, aztán lemásolta: így teremtett trendet Orbán Viktor az évértékelővel + videó

Új műfajt teremtett Magyarországon Orbán Viktor, amikor 1999-ben megtartotta első évértékelő beszédét. Kezdetben kritizálta a baloldal a miniszterelnököt az évértékelő beszéd meghonosítása miatt, később mégis lemásolták.

2026. 02. 13. 19:45
Orbán Viktor miniszterelnök évértékelõ beszédét tartja a Várkert Bazárban 2023. február 18-án.


Az idei lesz a huszonhetedik alkalom, hogy Orbán Viktor évértékelő beszédet tart, a miniszterelnök szombaton 11 órakor áll a színpadra. Az eseményen jelen lesz munkatársunk, a beszédről élő tudósításban számol be a Magyar Nemzet internetes kiadása.

Orbán Viktor trendet teremtett az évértékelő műfajával

A miniszterelnök az első évértékelő beszédét 1999-ben tartotta meg, és ezzel trendet teremtett. Előtte ugyanis nem volt hagyománya az amerikai elnökök helyzetértékelő beszédeihez hasonlónak Magyarországon.

A miniszterelnök évértékelőit a  Polgári Magyarországért Alapítvány szervezi, és egészen 2004-ig a Pesti Vigadó, majd annak felújítása miatt az ELTE lágymányosi épülete, később a Körcsarnok, ezután a SYMA-csarnok, a Millenáris, majd 2015 óta a Várkert Bazár szolgál helyszínül. Az évek alatt mindössze egyszer, 2021-ben maradt el az évértékelő beszéd, akkor a koronavírus-járvány miatt.

 

A baloldal lemásolta az évértékelő műfaját

Kezdetben a baloldalon kritizálták az évértékelőt, azóta viszont számtalan baloldali politikus lemásolta a miniszterelnököt, és saját évértékelőt tart. Még 2002 és 2010 között Medgyessy Péter és Gyurcsány Ferenc is tartott kormányfőként évértékelőt.

Az egykori DK-vezér egészen a politikától történő visszavonulásáig mondott évértékelő beszédeket. Idén pedig már Dobrev Klára mondott évértékelőt a DK részéről.

De az utóbbi években feltűnt ellenzéki politikusok, Márki-Zay Péter és Magyar Péter is próbálták lemásolni az évértékelő műfaját.

Ám jellemző, hogy a baloldali politikusok az évértékelő beszédeikben a nagy ívű stratégiaalkotás helyett az ellenzéken belüli politikai helyzettel, a napi politikai ügyek kommentálásával vagy álhírek terjesztésével foglalkoznak.

 

Teljes helyzetértékelés az évértékelő beszédben

Orbán Viktor jellemzően nem a szűkebb éves keretek között szokott értékelni, a beszéde tágabb kitekintést nyújt, stratégiai ívvel. A miniszterelnök évértékelő beszédei leginkább a tusványosi nyári szabadegyetemen elmondott helyzetértékelésekhez hasonlók, amelyekben szintén

komplexen vázolja fel a hazánk előtt álló kihívásokat és ismerteti a kormány teendőit.

Már az 1999-es évértékelőjében is részletesen beszélt a miniszterelnök a kormány terveiről és intézkedéseiről, többek között arról, hogy csökkenő államadósságot, egy számjegyű inflációt és gazdasági növekedést vár a kormányzása során. A miniszterelnök akkor is a munkahelyteremtést, valamint a gyermeket is nevelő dolgozók támogatását állította a politikája középpontjába. Emellett hazánk küszöbönálló NATO-csatlakozásáról is szót ejtett, annak történelmi jelentőségét hangsúlyozva.

Orbán Viktor a 2002-es választás után, az ellenzék vezetőjeként is megtartotta az évértékelőket. A 2003-as beszédében azt mondta, hogy a baloldali kormánynak rombolási kényszere van, mindenre ráront, ami 1998 és 2002 között jött létre.

 

Orbán Viktor kitűzi a kormány céljait

A 2010 óta tartott évértékelők közös vonása, hogy a miniszterelnök mindig hangsúlyozta a gazdaság, a középosztály és a családok megerősítésének célját.

Jellemzően az évértékelő­kön jelentette be az adó- és rezsicsök­kentést, a családi kedvezmények és támogatások kiszélesítését, valamint a kormány munkahelyteremtő, vállalkozásösztön­ző lépéseit.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

 

Orbán Viktor: Utasítottam Nagy Mártont, hogy állapodjon meg a kereskedelmi láncokkal, állítsák meg az árak emelkedését! + videó

