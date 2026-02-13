Először támadta a baloldal, aztán lemásolta: így teremtett trendet Orbán Viktor az évértékelővel + videó

Az idei lesz a huszonhetedik alkalom, hogy Orbán Viktor évértékelő beszédet tart, a miniszterelnök szombaton 11 órakor áll a színpadra. Az eseményen jelen lesz munkatársunk, a beszédről élő tudósításban számol be a Magyar Nemzet internetes kiadása.

Orbán Viktor trendet teremtett az évértékelő műfajával (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A miniszterelnök az első évértékelő beszédét 1999-ben tartotta meg, és ezzel trendet teremtett. Előtte ugyanis nem volt hagyománya az amerikai elnökök helyzetértékelő beszédeihez hasonlónak Magyarországon.

A miniszterelnök évértékelőit a Polgári Magyarországért Alapítvány szervezi, és egészen 2004-ig a Pesti Vigadó, majd annak felújítása miatt az ELTE lágymányosi épülete, később a Körcsarnok, ezután a SYMA-csarnok, a Millenáris, majd 2015 óta a Várkert Bazár szolgál helyszínül. Az évek alatt mindössze egyszer, 2021-ben maradt el az évértékelő beszéd, akkor a koronavírus-járvány miatt.

A baloldal lemásolta az évértékelő műfaját

Kezdetben a baloldalon kritizálták az évértékelőt, azóta viszont számtalan baloldali politikus lemásolta a miniszterelnököt, és saját évértékelőt tart. Még 2002 és 2010 között Medgyessy Péter és Gyurcsány Ferenc is tartott kormányfőként évértékelőt.

Az egykori DK-vezér egészen a politikától történő visszavonulásáig mondott évértékelő beszédeket. Idén pedig már Dobrev Klára mondott évértékelőt a DK részéről.

De az utóbbi években feltűnt ellenzéki politikusok, Márki-Zay Péter és Magyar Péter is próbálták lemásolni az évértékelő műfaját.

Ám jellemző, hogy a baloldali politikusok az évértékelő beszédeikben a nagy ívű stratégiaalkotás helyett az ellenzéken belüli politikai helyzettel, a napi politikai ügyek kommentálásával vagy álhírek terjesztésével foglalkoznak.

Teljes helyzetértékelés az évértékelő beszédben

Orbán Viktor jellemzően nem a szűkebb éves keretek között szokott értékelni, a beszéde tágabb kitekintést nyújt, stratégiai ívvel. A miniszterelnök évértékelő beszédei leginkább a tusványosi nyári szabadegyetemen elmondott helyzetértékelésekhez hasonlók, amelyekben szintén

komplexen vázolja fel a hazánk előtt álló kihívásokat és ismerteti a kormány teendőit.

Már az 1999-es évértékelőjében is részletesen beszélt a miniszterelnök a kormány terveiről és intézkedéseiről, többek között arról, hogy csökkenő államadósságot, egy számjegyű inflációt és gazdasági növekedést vár a kormányzása során. A miniszterelnök akkor is a munkahelyteremtést, valamint a gyermeket is nevelő dolgozók támogatását állította a politikája középpontjába. Emellett hazánk küszöbönálló NATO-csatlakozásáról is szót ejtett, annak történelmi jelentőségét hangsúlyozva.