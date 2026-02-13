Rendkívüli

Drogbirtoklás miatt tettek feljelentést Magyar Péter ügyében

kocsis mátéukrajnamagyar péter

Kocsis Máté feltette az egymillió dolláros kérdést Magyar Péternek + videó

A német védelmi miniszter újabb katonai és pénzügyi támogatást sürgetett Ukrajna számára. A Fidesz frakcióvezetője szerint a berlini elvárások világosak, Magyarország válasza azonban egyértelmű: „Nein, Danke!”

Magyar Nemzet
2026. 02. 13. 15:31
Boris Pistorius német védelmi miniszter az ukrán védelmi kapcsolattartó csoport ülésén a NATO brüsszeli központjában, Belgiumban, 2026. február 12-én Fotó: Dursun Aydemir Forrás: Anadolu/AFP
– Péter, hallom, büszkén közölted, hogy állítólag találkozni fogsz a német kancellárral, azzal, akinek a védelmi minisztere minap azt kérte, hogy az országok nézzenek körbe a raktáraikban, és ha maradt még ott valami, adják oda Ukrajnának, ha nem maradt, akkor pedig adjanak pénzt Ukrajnának. Amúgy miről fogsz beszélgetni a német kancellárral? Csak kérdezem – tette fel a kérdést Magyar Péternek új videójában Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

Mint beszámoltunk róla, Boris Pistorius német védelmi miniszter bejelentette, hogy a német kormány újabb levélben fordult a szövetséges és partnerországokhoz, sürgetve őket a katonai és pénzügyi segítség növelésére.

A német védelmi miniszter arra kéri a szövetségeseket, vizsgálják át a régi készleteket, hogy kiderüljön, mit tudnak még küldeni, és ha a készletekben már nincs olyan, amit Ukrajnának át lehetne adni, akkor adjanak pénzt.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője erre így reagált a közösségi oldalán:

Nein, Danke! Ezt legfeljebb Magyar Péterrel lehet eljátszani.

Borítókép: Boris Pistorius német védelmi miniszter (Fotó: AFP/Anadolu/Dursun Aydemir)

