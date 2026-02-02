Finom ebédet kapott Orbán Viktor a háborúellenes gyűlés után + videó

Hatvani gyűlés után egy finom ebéd – osztott meg új videót Orbán Viktor a közösségi oldalán.
A miniszterelnök a hatvani háborúellenes gyűlés után egy helyi étterembe ment ebédelni, ahol nagy szeretettel fogadták. Az éttermet vezető családdal való találkozásról készült felvétel.
A kormányfő az ebéd után beszélgetésbe elegyedett az éttermet üzemeltető család tagjaival, akik támogatásukról biztosították. Orbán Viktor azt is megkérdezte a vállalkozó családtól, hogy hallottak-e már arról az új, hat lépésből álló intézkedéscsomagról, amelyet a kormány nemrég fogadott el, hogy a hazai vendéglátást segítse.
Az étterem vezetője rögtön elmondta a miniszterelnöknek, hogy tud
az újabb százmilliárd forintos programról.
A kormányfő végül közös fényképet készített az étterem dolgozóival és a vendégekkel is.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!