Finom ebédet kapott Orbán Viktor a háborúellenes gyűlés után + videó

Hatvani gyűlés után egy finom ebéd – osztott meg új videót Orbán Viktor a közösségi oldalán.

Orbán Viktor a háborúellenes gyűlésen (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A miniszterelnök a hatvani háborúellenes gyűlés után egy helyi étterembe ment ebédelni, ahol nagy szeretettel fogadták. Az éttermet vezető családdal való találkozásról készült felvétel.

A kormányfő az ebéd után beszélgetésbe elegyedett az éttermet üzemeltető család tagjaival, akik támogatásukról biztosították. Orbán Viktor azt is megkérdezte a vállalkozó családtól, hogy hallottak-e már arról az új, hat lépésből álló intézkedéscsomagról, amelyet a kormány nemrég fogadott el, hogy a hazai vendéglátást segítse.

Az étterem vezetője rögtön elmondta a miniszterelnöknek, hogy tud

az újabb százmilliárd forintos programról.

A kormányfő végül közös fényképet készített az étterem dolgozóival és a vendégekkel is.