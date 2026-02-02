Rendkívüli

Lebukott Magyar Péter embere: Kapitány István a sokszínűség jegyében afrikaiakat hozna be + videó

Orbán ViktorDPKHáborúellenes Gyűlés

Finom ebédet kapott Orbán Viktor a háborúellenes gyűlés után + videó

A miniszterelnök elbeszélgetett az éttermet üzemeltető családdal.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 10:28
Orbán Viktor Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hatvani gyűlés után egy finom ebéd – osztott meg új videót Orbán Viktor a közösségi oldalán.

Kaposvár, 2026. január 24. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (középen háttal) a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a Kaposvár Arénában 2026. január 24-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor a háborúellenes gyűlésen (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A miniszterelnök a hatvani háborúellenes gyűlés után egy helyi étterembe ment ebédelni, ahol nagy szeretettel fogadták. Az éttermet vezető családdal való találkozásról készült felvétel.

A kormányfő az ebéd után beszélgetésbe elegyedett az éttermet üzemeltető család tagjaival, akik támogatásukról biztosították. Orbán Viktor azt is megkérdezte a vállalkozó családtól, hogy hallottak-e már arról az új, hat lépésből álló intézkedéscsomagról, amelyet a kormány nemrég fogadott el, hogy a hazai vendéglátást segítse.

Az étterem vezetője rögtön elmondta a miniszterelnöknek, hogy tud

az újabb százmilliárd forintos programról.

A kormányfő végül közös fényképet készített az étterem dolgozóival és a vendégekkel is.

Mint ahogy arról lapunk beszámolt, Hatvanban rendezték meg a digitális polgári körök (DPK) országjárásának szombati rendezvényét. A háborúellenes gyűlés csúcspontjaként Orbán Viktor miniszterelnök is színpadra állt. A legfontosabb feladatnak a béke megőrzését nevezte, és hangsúlyozta, hogy a Tisza megalapozatlanul beszél a megszorítások szükségességéről, ugyanis nem elvenni kell az emberektől, hanem támogatni kell őket.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Orbán Viktor a hatvani háborúellenes gyűlésen (Forrás: Facebook)

add-square Háborúellenes gyűlés

Kimaxoltuk – Orbán Viktor megmutatta a hatvani gyűlés legjobb pillanatait + videó

Háborúellenes gyűlés 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkapitány

Kapitány (Tisza) Pista és a tények

Bayer Zsolt avatarja

Ő az az oximoron, aki Jockey Ewingként is csak egy ócska, bolsevista trükk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu