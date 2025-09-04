benzinAzahriahKötcseOrbán ViktorTisza-csomagbalhéMagyar Péter
(Másolat) Orbán Viktor megszólalt a Tisza Pártról: A lebukás után nem maradt más, csak a balhé

– Az indulatok és az agresszió felkorbácsolásának a politikában mindig rossz vége van. Lelkük rajta. Mi maradunk a béke pártján! – ezekkel a szavakkal reagált Orbán Viktor arra, hogy a Tisza Párt a hétvégére Kötcsére szervezett rendezvényt, pont akkorra, amikor a polgári pikniket is tartják. A miniszterelnök a Harcosok Klubjában közzétett napi bejegyzésében Azahriah irányába is intézett egy kiszólást: „Kevesebb pocskondiázás, több Rampapapam, boldogabb ország!”

Munkatársunktól
2025. 09. 04. 12:48
A Tisza haditerve összeomlott. Nem mondani semmit a választásokig, eltitkolni a valódi terveiket és tagadni, hogy Brüsszel megbízását teljesítik. De ez a politikában lehetetlen, nem lehet hónapokig sumákolni és kamuzni, mert előbb-utóbb valaki elszólja magát – üzent Orbán Viktor a Harcosok Klubja tagjainak.

– Hiába kenuzik, quadozik, repül negyven napja a kiskakas, a gazdátlanul maradt baromfiudvarban valamelyik ambiciózus alkakas elkukorékolja magát. Pontosan így történt: „nem mondhatunk el mindent, mert megbukunk”. Ezt nem lehet kimagyarázni – vélekedett a miniszterelnök, aki szerint ha a tiszások jó dologra készülnének, nem titkolnák el.

 

Ha nem engedelmeskedik Brüsszelnek, elengedik a kezét

– Eltitkolni a rossz szándékot kell. Adóemelést, rezsicsökkentés megszüntetését, 13. havi nyugdíj elvételét. El kell titkolni, hogy engedelmeskedni akarnak a brüsszeli utasításoknak. Ha nem engedelmeskedsz, nem kapsz több pénzt, és kiadják a mentelmi jogodat. Aztán mehetsz a bíróság elé lopásért, bennfentes kereskedésért, és irány a dutyi. És oda nem süt be a nap – jelezte Orbán Viktor, megjegyezve, hogy a Tisza Párt elnökének így marad hát az engedelmesség, az adóemelés, a multik kiszolgálása, a magyar középosztály és a nyugdíjasok megkopasztása.

A miniszterelnök felidézte a tiszások másik kiszivárgott tervét is, eszerint a benzin literenkénti árát 1026 forintra, a gázolajét pedig 1051 forintra növelné Magyar Péterék programja, amely átemelte Brüsszel orosz energiahordozók tiltására vonatkozó célkitűzését. – Itt az újabb nagy terv: leválni az orosz energiáról. Őrület. 3,5-szeres rezsiszámlák, ezer forintos benzin. Taps, vállveregetés és némi apró Brüsszelből – sorolta a kormányfő, aki egyben kijelentette, mindezt nem fogják hagyni.

 

Nem maradt más, csak a balhé

Orbán Viktor szerint Magyar Péternek a lebukás után nem maradt más csak a balhé, most épp Kötcsén készülnek balhéra. – Magyarország 93 ezer négyzetkilométer, de ők pont abba a faluba jönnek, ahol mi tartjuk a politikai évindítónkat évek óta, előre bejelentett időpontban. Messziről bűzlik, hogy csak a balhé miatt csinálják. Provokáció és balhé, csak ez maradt nekik – közölte, kiemelve, hogy

 az indulatok és az agresszió felkorbácsolásának a politikában mindig rossz vége van.

A miniszterelnök leszögezte, a kormány a balhék helyett inkább a béke pártján marad. 

– Kevesebb pocskondiázás, több Rampapapam, boldogabb ország – írta, utalva Azahriah minapi megszólalására, amiben hibának nevezte korábbi megnyilvánulását, amelyben véglényeknek tituálta a fideszes szavazókat. Sőt még azt is kijelentette, hogy nincs helye a mocskos Fidesz rigmusnak a fesztiválokon. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)


