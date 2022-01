Hiányzik a munkáskéz a kikötőkben

Talán senki nem gondolta volna korábban, hogy egyidejűleg árubőség és áruhiány léphet fel pusztán azért, mert nem sikerül kirakodni és elszállítani a termékeket, ráadásul mindez a bőség hazájában, az Egyesült Államokban. Az ok pedig egészen prózai: nincs elég munkaerő, ami a munkanélküliségről korábban gyakran szenvedő kapitalizmusban szinte példátlan békeidőben.

A probléma tavaly kezdődött, amikor a járvány lezárásokkal tarkított része után megnőtt a fogyasztás, így ismét megindulhatott az import, elsősorban Kínából. A hajókat nem is volt egyszerű újra hadrendbe állítani és elég konténert a megfelelő helyre juttatni, de ami a legfőbb gondot okozta: a korábban elbocsátott kikötői munkásokat nem volt könnyű visszacsalogatni, hisz

sokan elhelyezkedtek olyan állásokban, ahol nem kellett attól félni, hogy megismétlődhet a lezárás, és újra elvesztik munkájukat.

Normális körülmények között ha vonzóbb béreket kezdenek kínálni, ami persze valamelyest drágítja a szállítást, végső soron így magukat az árukat is, akár messzebbről is jönnek addigi munkanélküliek vagy rossz körülmények között dolgozók, és hamar összejön a szükséges munkaerő. Most azonban úgy tűnik, ez nem így van: túl feszes lett a munkaerőpiac, ami valóban meglepőnek tűnhet, miután a járvány első hónapjaiban tíz-húsz százalékos munkanélküliség is előfordult.

A helyzet azonban gyorsan változott, de a döntéshozók, különösen az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed, nem reagáltak elég gyorsan, sőt so­káig nem is akartak szembesülni a folyamatokkal. Amikor az infláció magasra szökött, jelezve, mennyire felborult a megszokott gazdasági egyensúly, azonnal lépni kellett volna, azonban a Fed arra hivatkozott, hogy rövid távon nem foglalkozik az inflációval, csak akkor, ha a közgazdasági értelemben vett teljes foglalkoztatottság is megvalósul. Ez önmagában is meglepően hangzott, hisz máskor

magas infláció és alacsony munkanélküliség mellett a gazdaság túlfűtötté válása ellen szoktak küzdeni,

míg most el sem tudták képzelni, hogy ez az állapot hamar bekövetkezzen.

A folyamat aztán olyan gyors lett, hogy a negyven éve nem látott mértékű inflációhoz munkaerőhiány társul, és persze a kettő egymást erősíti. Októberben már előfordult, hogy sok hajó várakozott kirakodásra, miközben a karácsonyi vásárlást előre hozó vásárlókat helyenként üres polcok fogadták az üzletekben, az online vásárlásnál pedig akár több hónaposra nőtt a kiszállítási idő. Karácsony előtt aztán már sikerült jobban szervezni a logisztikát, az értékesítések volumene még magasabb is lett tíz százalékkal, mint az utolsó járvány előtti év, 2019 hasonló szezonjában. Most azonban újra kialakult a probléma: a kínai holdújév előtt, amely egy hosszú ünnep, újra felélénkült az import, viszont a kapacitás megint kevés: minden korábbinál több hajó vesztegel kirakodásra várva, miközben egyes országrészekben áruhiány mutatkozik emiatt, tovább emelve az árakat.

Korábban megoldást jelenthetett, hogy Los Angeles és környéke helyett eleve a keleti partra irányítják a hajókat, és onnan szervezik meg a továbbszállítást, most azonban ott is várakozás van. A helyzet javulását rövid távon akkorra várják, amikor lefut a járvány omikron hulláma, miután egyszerre sok ember esik ki a munkából miatta.

Borítókép: Várakozó hajók a kaliforniai Long Beach kikötőnél (Fotó: Patrick T. Fallon)