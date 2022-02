A hónap végén is pörög a kassza

Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint nagyon kedvező mérleget várnak a boltosok erre a hónapra, amely jóval erősebb lesz, mint a januárban vagy a 2021-ben mért átlagos havi értékesítés. Mint kiemelte,

immár a Szép-kártyák felhasználása is látványos az élelmiszer-kereskedelemben,

és ugyan egyelőre még nincsenek konkrét kimutatások, egyértelműen kedvező hatás érzékelhető a lakossági költekezésben.

A kafetéria élelmiszerbolti elfogadása is nagy segítséget jelent a kártyatulajdonosoknak. Fotó: Pénzjegynyomda

– Az iparcikkboltokban eladott áruk mennyisége éves összevetésben egyértelműen emelkedik a drágulás mellett is. A cégek beszámolói alapján

a nagyobb értékű javak februári többletvásárlásai az egyszeri juttatásoknak – a nyugdíjprémiumnak, az szja-visszautalásoknak – köszönhető.

Úgy tűnik, hogy ezek a támogatások javarészt februárban és majd márciusban tartják magasan a forgalmat – részletezte Vámos György, hozzáfűzve, hogy az élelmiszer-kereskedelemben érzékelhető jelentős infláció mellett ugyancsak többet tudnak vásárolni a magyarok.

A főtitkár kiemelte:

az eddigiektől eltérő módon most nem látszik a boltokban, hogy hó vége van, amikor jellemzően a havi fizetésük végére érnek az emberek.

A várakozások szerint tavasszal folytatódik a bőségesebb fogyasztás az üzletekben amiatt is, mert a jövő héttől – a februárra szóló, magasabb fizetések mellett – újabb körben érkeznek a családosok szja-visszautalásai, míg március végén már az áprilisban következő húsvét hatásai jelentkezhetnek.

– Az idén a tavalyinál erősebb felfutásra számítunk húsvét előtt, amiatt is, mert tavaly az első fél évben a járvány miatt még korlátozott volt a bolti fogyasztás.

A bátrabb költekezés a kívülről jövő hatások mellett is fennmaradhat, mivel a háztartások több pénzből és kiszámíthatóbban tudnak előre tervezni

– jegyezte meg Vámos György.

Mindenki érzi a pénztárcáján a fogyasztásösztönző intézkedéseket. Fotó: Havran Zoltán

– Még mindig nagy a népszerűsége az akciós termékeknek, láthatóan sokat vásárolnak ezekből is az emberek, akik a nagy láncok üzleteiben nemcsak élelmiszerrel töltik meg a hét végi kosarat, hanem például játékokkal, ruházati termékekkel, tipikus háztartási eszközökkel, vegyi áruval is.

Ezekből, a bolti alkalmazottak beszámolói szerint, az átlagos vásárlási szokásokhoz képest többet és nagyobb összegekért vesznek a hónap utolsó napjaiban is – erősítette meg az Egyenlő.hu elnöke.

Bubenkó Csaba kitért rá, hogy miközben továbbra is jelentős a munkaerőhiány az áruházakban, azt a dolgozók is jelzik, hogy februárban már érezhetően gyorsabban forgott az áru a polcokon, és nem csak a hét utolsó napjaiban. Továbbá feltűnő, hogy az idősebbek is hetente többször térnek be a megszokott bevásárlóhelyeik­re.

Az elnök megjegyezte:

ugyan továbbra is napi téma a drágulás, de az emberek megbecsülik a bankszámlájukon jelentkezett pluszösszegeket, és például a sokat támadott árstopintézkedést,

ami az alapélelmiszereken túl más cikkeknél sem engedi elszállni a fogyasztói árakat.

Mint fogalmazott, a kereskedők pedig egyre jobban értékelik a „sűrű fillért a ritka forintnál”. Bár engedniük kellett a nyereségből, az eladott áru mennyiségében érzékelhető növekedés miatt már sokkal kevésbé aggódnak a kieső bevételek miatt.

Borítókép: Értékelik a vásárlók az árstopot (Fotó: Bach Máté/Magyar Nemzet)