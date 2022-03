Élelmiszerválságot hozhat a háború

A világ élelmiszerellátása szempontjából sorsdöntő, hogy a következő hetekben az orosz–ukrán háború közepette el tudják-e végezni az ukrán gazdálkodók a tavaszi mezőgazdasági munkálatokat. Az már borítékolható, hogy a harcok miatt jelentősen visszaesik Ukrajna mezőgazdasági termelése, ám a visszaesés mértéke egyelőre még nem látható.

Nemcsak a harcok lehetetlenítik el az alapanyag-termelést és a feldolgozást. Az Ukrán Nemzeti Agrárfórum közlése szerint a mezőgazdasági inputok hiánya is megnehezíti a gazdák munkáját, egyebek mellett hiány van üzemanyagból és vetőmagból. A konfliktus miatt bizonytalanná vált a szállítás is és ha elhúzódik a háború, a harcoló felek megtilthatják a kivitelt is.