Gazdasági öngyilkosságot követel a baloldal

Tavaly télen százötven euró volt egyhavi gázszámlája, az idén hatszázötven az RTL Klub korábbi tudósítójának, aki most a hollandiai Groningenben él egy száz négyzetméteres lakásban. Valkó Eszter az áremelkedésért az orosz–ukrán háborút okolta, és elmondta, hogy amikor megkapta a számláját, először azt hitte, tévedésből állították ki ekkora összegről. Úgy fogalmazott:

„Tulajdonképpen a gázért dolgozunk. Elképesztő.”

Azt is elmondta, hogy sokan kabátban ülnek otthon Hollandiában, így próbálnak spórolni a fűtéssel.

A földgáz átlagos kilowattóránkénit ára Amszterdamban 21,12 eurócent volt az idén februárban, míg a budapesti ár 2,79 eurócent. A különbség több mint hét és félszeres a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal legutóbbi jelentése alapján.

Hasonló lenne a helyzet Magyarországon is, ha a kormányzat engedne a baloldali, egyes európai és az ukrán követeléseknek, amelyek az orosz energiatermékekkel való kereskedelem embargóját sürgetik. Vagyis: szerintük annak érdekében, hogy Moszkvát megakadályozhassa a Nyugat a háborúja további finanszírozásában, el kell zárni a pénzcsapokat, ehhez pedig el kell zárni a gáz- és az olajcsapokat. Az elmélet szerint ezt a két energiahordozót más forrásokból lehetne pótolni. Csakhogy, ha a gazdasági-kereskedelmi tényeket vizsgáljuk a politikai ideológiák helyett, hamar kiderül, hogy az elgondolás megvalósíthatósága igen távol áll a valóságtól, és nagyobb csapást mérne az embargó kiszabóira, mint Oroszországra.

Jóval bonyolultabb a helyzet

Ha végtelenül egyszerűen akarunk fogalmazni, akkor persze valóban elmondható, hogy az egekbe szökő energiaárak oka a háború. Csakhogy – ahogyan azt már számos alkalommal kifejtettük a Magyar Nemzet hasábjain – a helyzet ennél jóval összetettebb. Két lényeges tényező hajtja fel immár hetek, hónapok óta az árakat az európai energiatőzsdéken.

Egyfelől a tavaly kezdődött fűtési szezonra való épphogy elégséges nyugat-európai felkészülés hosszabb távú hatásával: ez azt jelenti, hogy több állam rekordalacsony gázkészletekkel futott neki a télnek. Ha most elzárnák az orosz gázcsapokat, a készletek még elegendők lennének ugyan a fűtési szezon végéig, de a következő télre már lehetetlen volna felkészülni. Ennek kapacitásbeli okai vannak, ugyanis sem az alternatív beszállítási lehetőségek, sem a fogadóképesség nem áll rendelkezésre a megfelelő mértékben.

Másfelől pedig az energiatermékeket érintő uniós szankciók lebegtetésével magyarázható a mára kialakult helyzet. Ugyan régóta törekvése az európai közösségnek az orosz energiától való függetlenedés – és szakmai alapon, a megfelelő beruházásokkal és megállapodásokkal ez rendben haladt is eddig –, a háború kitörésével felerősödtek a minden szakmai alapot nélkülöző, pusztán politikai indíttatású, baloldali szólamok.

Öngyilkos ötletek és követelések

Először a nyugat-európai politikusok köréből lehetett hallani a követelést, ahogyan a kijevi adminisztráció is több alkalommal – a legutóbb éppen péntek reggel, sokadjára – felszólította a Nyugatot, illetve közvetlenül Magyarországot is, hogy szüntesse be az orosz olaj- és gázimportot. Nem kellett sokat várni arra, hogy a hazai baloldali politikusok is követeljék az egyértelműen Magyarország-ellenes lépéseket.