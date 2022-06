Tovább zuhan a bitcoin árfolyama

Ilyen mozgásokat ennyi idő alatt nemhogy a jegybanki devizák, de a részvények piacán sem szoktunk látni, így most már nyilvánvaló, a kriptodevizák nemcsak rendkívül kockázatosak, hanem

a jegybanki devizákkal szembeni alternatív szerepük is teljesen téves elgondolásnak bizonyult.

Amikor a bitcoint létrehozták, máig is ismeretlen megalkotója azt állította, hogy teremtménye olyan devizaként funkcionál majd, amelynek kínálata véges, ezért nem inflálható, válságok esetén nem értéktelenedik el. Most a bitcoin azonban épp egy válsághelyzet kellős közepén veszítette el értéke harmadát, ráadásul a többi ilyen eszköz – amelyekkel a bitcoin megalkotója nem is számolt – még nagyobb mértékben zuhant.

Erre a veszélyre az idők során sokan, köztük a piac elismert szereplői is felhívták a figyelmet. Hogy csak a legismertebbeket említsük: Warren Buffett és Bill Gates is úgy nyilatkozott, hogy sosem vennének belőlük, miután semmilyen fundamentális értékük vagy hozamuk nincs, a JP Morgan vezérigazgatója pedig egyenesen a bolondok aranyának nevezte a bitcoint. Nos, kétségtelen, hogy pénzügyi intézmények, befektetési alapok nem is vásároltak belőlük érdemi mennyiséget, túlnyomórészt magánemberek vették ezeket az eszközöket, ami eleve alátámasztja rendkívül kockázatos mivoltukat. Ez a tény ugyanakkor most előnyös is, mivel a kriptodevizák árfolyamának összeomlása így nem kelt dominóhatást, nem kerülnek bajba alapok, és nem kell a veszteség fedezésé­re más eszközöket eladniuk.

A piacokon így külön problémát nem okoz a jelenség, a hatalmas veszteség, esetleg elmaradt nyereség magánembereknél jelentkezik, és miután hatalmas kockázatuk miatt szerencsére tőkeáttéttel, azaz hitelre sem lehetett őket vásárolni a komolyabb brókercégeknél, fizetésképtelenségből adódó veszteségek sem terhelnek intézményi szereplőket.

