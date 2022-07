Versenyelőny technológiaváltással

Magyarország célja, hogy kimaradjon a globális gazdasági visszaesésből. A többi között erről beszélt Orbán Viktor Tusnádfürdőn. A miniszterelnök kiemelte, hogy nagy esélyt jelent hazánknak a technológiaváltás kihasználása. – Ha elég gyorsak vagyunk, akkor ezen a téren nyerhetünk – fogalmazott. A kormányfő példaként említette az elektromos autózáshoz kapcsolódó ipart, miután hatalmas akkumulátorberuházások mentek és mennek végbe Magyarországon. – Mi leszünk pillanatokon belül a világ harmadik legnagyobb akkumulátorgyártója és ezen a területen az ötödik legnagyobb exportőr a világon – emelte ki a miniszterelnök.

A kormányfő meglátását erősíti az a júniusi hír, miszerint mintegy 290 milliárd forint értékben hajtja végre egy dél-koreai vállalat Nyíregyházán azt a beruházását, amelynek eredményeként elektromos autók akkumulátorához szükséges szeparátorfóliát gyártanak majd. A W-Scope ezzel hazánkban nyitja meg első európai üzemét, a fejlesztés 1200 új munkahelyet teremt. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a bejelentéskor elmondta, hogy az autóipar mára minden kétséget kizáróan a magyar gazdaság gerincoszlopává vált

A szektor termelési értéke 2010-ben 3600 milliárd forint volt, míg 2021-ben 9400 milliárd forint.

– A lendület nem kopott meg, ugyanis ez a szám az idei év első négy hónapjában elérte a rekordnak számító 3500 milliárd forintot – ismertette a tárcavezető. – Aki az elektromos autóipari beruházásokat megnyeri, az a jövőt nyeri meg és a jövőbeli gazdasági növekedés alapjait teszi le – emelte ki Szijjártó Péter.Magyarországé lesz a világ harmadik legnagyobb elektromosakkumulátor-gyártó kapacitása Kína és az Egyesült Államok után.

Lapunk korábban ismertette a kormány konvergenciaprogramját, amely külön fejezetben összegzi a területen elért eredményeket.

A dokumentumban olvasható, hogy a Magyarországon megvalósuló, az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó beruházások összértéke eléri a 2800 milliárd forintot. Több vállalat esetében is megfigyelhető az a trend, miszerint a sikeres első ütemet követően már a második vagy harmadik ütem fejlesztését is bejelentették a cégek – jellemzően magasabb beruházási értékekkel.

A magyarországi termelő üzemek a korábbi bejelentések alapján is jelentős szeletet hasítanak ki maguknak az európai akkumulátoreladásokból a következő években. Így például a dél-koreai SK Innovation a két komáromi és az iváncsai üzemével együttvéve 47 gigawattórás kapacitással rendelkezik majd hazánkban, amelyhez hozzáadódik a szintén dél-koreai Samsung SDI nagyságrendileg negyven gigawattórás gödi kapacitása. Ezek eredményeként Magyarország – a termelés felfutását követően – az európai akkumulátorkapacitásból akár 87 gigawattóra részt is képviselhet majd. Ezzel Magyarország dobogós helyet ér el. A konvergenciaprogramban az is szerepel, hogy a korábban bejelentett akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó beruházások nagyságrendileg 1,8 százalékponttal járulhatnak hozzá a GDP-növekedéshez.

Idekapcsolódik az a múlt héten ismertetett hír is, miszerint az idei év eddig bejelentett legnagyobb beruházásával a Mercedes négyszázmilliárd forint értékben új gyártósorokkal bővíti magyarországi összeszerelő és karosszériaüzemét. A fejlesztés nyomán az üzem képessé válik két új „elektromos platform” gyártására, így a vállalat magasabb kategóriájú és technológiai hozzáadott értékű típusok gyártását hozza Magyarországra. Sőt 2025-ben a debreceni BMW-gyárban indul meg egy vadonatúj, tisztán elektromos platformra épülő modell gyártása is, amely annyira új lesz, hogy még nem is szerepel a márka kínálatában.

Borítókép: Az év eddigi legnagyobb bejelentése a Mercedes négyszázmilliárdos gyártóüzeme (Fotó: Világgazdaság/Móricz Sabján Simon)