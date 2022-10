Szigor vár az állattartókra

S bár az ivartalanítással kapcsolatban valóban humánusabb megoldásnak tűnik az injekciós megoldás a sebészi kasztrálás helyett, a szakemberek úgy vélik, hogy az EFSA által javasolt eljárás körülményessége és időigényessége miatt sokkal nagyobb stresszt okozna az állatoknak. Ráadásul az injekciós kasztrálás hormonterheléssel jár, ami – nem megfelelő eljárás esetén – akár az emberi szervezetre is káros hatással lehet. A korai elválasztás tilalma, vagyis hogy a malacokat a korábbi gyakorlattal ellentétben csak 28 napos koruk után lehetne elválasztani a kocától, jelentős hatékonyságcsökkenéssel járna, hiszen így az állattartók kevesebb sertéssel tudnának dolgozni.

Az ágazati szereplők szerint az EFSA javaslatai jelentős költségnövekedést okozhatnak, amit vagy a fogyasztóknak kell megfizetniük, vagy támogatásokkal kell kompenzálni, a sertéstartók ugyanis kifogytak a tartalékokból.

A növekvő takarmányárak, az energia- és munkaerőköltségek miatt már így is nehéz helyzetben van az ágazat. A termelők attól is tartanak, hogy ha a szigorodó állatjóléti előírások miatt emelkednek az árak, a piac könnyen az olcsóbb, import sertéshús felé fordul majd. Az EU-n kívülről érkező áru eredete azonban sokszor bizonytalan, az állatjóléti feltételek, s így a termelők költsége is jóval alacsonyabb, mint az unióban.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Békés Megyei Hírlap/ Imre György)