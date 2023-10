Drasztikus átrendeződés zajlik a világgazdaságban

A Goldman Sachs részletes előrejelzése foglalkozik régiónkkal, és egységesen kezeli Kelet-Közép-Európát. Az elemzés alapján a térség gazdasági súlya 1,6–2,0 százalék között mozog 2010 és 2075 között. A csúcspont a 2040 és 2060 közötti időszak lehet 2,0 százalék körüli súllyal a világ GDP-jében, ezután kisebb mérséklődés következhet be. Utóbbi háttere nem a régió gazdasági lemaradása, hanem inkább más térségek népességének Európát lényegesen meghaladó növekedése. Összességében azt látjuk, hogy a 2000-es évtized óta, amikor térségünk a világ GDP-jének mindössze egy százalékát adta, régiónk folyamatosan erősödik.

Kelet-Közép-Európa gazdasági súlyának növekedése a következő évtizedekben azzal együtt is folytatódhat, hogy Európa folyamatosan visszaszorul más régiókkal szemben.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány felhívta arra is a figyelmet, hogy nehéz hosszú távú becsléseket felállítani. A Goldman Sachs listáján szereplő országok közül jelenleg még több is fejlődő gazdaságnak számít, így többek között a Fülöp-szigetek, India, Indonézia, Kína, Pakisztán, Egyiptom, Nigéria, Mexikó vagy Brazília számos társadalmi és gazdasági problémával szembesülnek. Így például Egyiptom az élelmiszer-ellátás, aszályos időjárás és túlnépesedés miatt szembesül belső feszültségekkel, míg Kínában a társadalmi polarizáció, a nyugati és a keleti országrész közötti jelentős fejlettségi különbségek is árnyalják az összképet. Európa tekintetében is érdemes látni, hogy különböző előrejelzések és forgatókönyvek léteznek egyidejűleg. A magyar döntéshozók arra törekszenek, hogy a jövőben a térségünk Európa meghatározó régiójává váljon.