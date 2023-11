Háromszorosára nőhet a hazai szélerőművek kapacitása

A szakértő korábban elmondta azt is, hogy a földrajzi tényezők mellett a szélsebesség sem mindegy. A turbina veszteségei miatt van egy minimális indítási szélsebesség: általában amíg a szél nem éri el a három méter per szekundum (10,8 kilométer per óra) sebességet, addig a lapátok nem forognak, viszont a gépészet áramellátását addig is biztosítani kell, azaz alacsony széljárásnál a szélerőmű fogyasztóként viselkedik.