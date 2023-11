Ukrajna blöfföl az orosz gázszállítások kapcsán + videó

– Ukrajna bejelentette, hogy 2025-től nem szállít többé orosz gázt. De vajon mi állhat a háttérben? – tette fel a kérdést közösségi oldalán Hortay Olivér. A Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágának vezetője a részletekről is beszélt.

Oroszország és Ukrajna több mint másfél éve háborúban állnak egymással. Van azonban egy terület, ahol a két ország közötti együttműködés nem szakadt meg: az energiaszállítások. Hiába lövi egymást a két fél, a vezetékekre ügyelnek, a szerződésekben foglaltakat teljesítik, így az orosz olaj és gáz továbbra is eljut az európai piacra. A helyzeten mindketten keresnek: Oroszország költségvetését a magas energiaárak, Ukrajnáét pedig a magas tranzitdíjak segítik. A gázszállítások olyan szerződés keretében érkeznek, amelyet a felek 2019. december 30-án, mindössze egy nappal a korábbi szerződés lejárta előtt írtak alá.

Sokatmondó, hogy a megállapodás előtti hetekben, Ukrajna több ízben utalt rá, hogy nem fogja aláírni a szerződést, így képes volt magasabb díjakat kialkudni magának.

A hatályos szerződés 2024 végén, azaz több mint egy év múlva jár le, de az ukránok már nyáron belengették, hogy nem fognak hosszabbítani. A nyilatkozatoknak tehát ezúttal – a díjak felhajtása mellett – más oka is lehet. Az ukrán gázvállalat vezetőjének, Olekszij Csernyiszovnak egyik indoka, hogy a jelenlegi szerződést követően Európa már nem tart igényt az orosz gázra.

– Ez azonban nem igaz. A gázra nincs közös szankció és ez nem véletlen. Júliusban például a legnagyobb osztrák szolgáltató vezérigazgatója el is mondta, hogy 2040-ig szerződésük van az orosz Gazprommal, és azt bizony ki is kívánják használni. A másik indok, hogy – idézem – „Oroszország támogatása orosz gáz vásárlásával nevetséges a háború alatt”. Ez az érv azonban meglehetősen visszás. Az rendben van, hogy Ukrajna a háború kezdete óta tranzitbevételhez jut és még több mint egy évig folytatja ezt a tevékenységet, de a vásárlás már nevetséges? Ráadásul az orosz gáz részben az ukránok energiaigényét is fedezi, azaz Ukrajna nemcsak szállít, de közvetítőkön keresztül vásárol is – ismertette Hortay Olivér.