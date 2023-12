Az albán pékségekről már korábban is írt a Magyar Nemzet, felfedve többek között azt, hogy az ezekben a pékségekben előállított tészták nem felelnek meg a Magyar élelmiszerkönyv szabályainak, az üzemeltető cégek pedig megkerülik a munkaügyi szabályokat. Az újabb cikkből az is kiderült, hogy mindezek mellett az egészségre is káros lehet ezeknek a pékáruknak a fogyasztása.