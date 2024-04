Az árstopot is vitatják az élelmiszerláncok

Azt már lehet tudni, hogy a Spar és a magyar cég osztrák leányvállalatának közlése szerint a többi hazai multi is kifogásolta az Európai Bizottság (EB) előtt a kiskereskedelmi adószabályozást, az viszont újdonság, hogy ezen felül, brüsszeli és hazai döntéshozói berkekből származó információink szerint a már kivezetett árstopszabályozást is kifogásolták. Ebben a témakörben kerestük néhány hete az EuroCommerce uniós kereskedelmi érdekvédelmi szervezetet és a hazai multi láncokat is, ám válaszukban kikerülték a témát. A hazai cégek az Országos Kereskedelmi Szövetségen (OKSZ) keresztül válaszoltak, aminek az volt a lényege, hogy az OKSZ „a magyar gazdaságpolitika döntéshozóit, a kormányzati szerveket tartja elsődleges szakmai partnereinek a felmerülő kérdések egyeztetésében”. Valamivel több mint egy hete az OKSZ-nél konkrétan is rákérdeztünk arra, hogy megtámadták-e az árstopot Brüsszelben, de erre a kérdésre azóta sem válaszolt a szervezet. Az is nyitott kérdés marad, hogy az OKSZ csak a hat magyar nemzetközi hátterű céget képviseli-e az ügyben, vagy a teljes tagságot.

Azt sem lehet pontosan tudni, hogy a cégek mit kifogásoltak, ugyanis ezeket az EB meglehetősen bizalmasan kezeli. Így nem tudni azt sem, hogy a hazai cégek szerint okozott-e – és ha igen, mekkora összegű – kárt nekik a szabályozás.

Meglepő turbulencia alakulhat ki ezzel a kiskereskedelmi piacon, hiszen továbbra sincs szó a kereskedelmet érintő sávos adó kivezetéséről, továbbá a hírek arról szólnak, hogy a hazai piacot egy új befektető (az orosz hátterű Mere) igyekszik feltörni. Emiatt a hazai multiknak most valós párbeszédet kellene folytatniuk a hazai gazdasági döntéshozó szervezetekkel, de vélhetően addig erre nem kerül sor, amíg a viszályt nem tisztázzák.

Ugyancsak a levegőben lóg, hogy a magyar kormány jogi útra tereli-e a Spar Ausztria vezetőjének, Hans K. Reischnek azt a kijelentését, hogy a hazai kisajátítástól félve szervezi át hazai érdekeltségének tulajdonosi szerkezetét. Több gazdasági területért felelős kormánytag jelezte, hogy a kijelentéseket alá is kell támasztani, márpedig erre nem került sor, így az elhangzottak egyszerű álhírként értékelhetők.

Ahogy azt a Magyar Nemzet is megírta, a Spar 2022-es tetemes vesztesége erősen kilóg a sorból, a legnagyobb hazai kereskedelmi láncok közül hárman is (a kereskedelmi adó ellenére is) hatalmas nyereséget mutattak ki, ketten pedig az árbevételükhöz képest minimális veszteséget. Vagyis a Spar itteni működéséből sem feltétlenül következne a 13,1 milliárd forint mínusz.