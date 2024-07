Módosultak a babaváró feltételei, demográfiai válság a Balatonon, végre régiós szint alatt az üzemanyagok ára

Demográfiai válság érte el a Balaton térségét, mert az országos átlagot jóval meghaladó elöregedés sújtja. A tehetős, idős emberek beáramlása kimutatható az üdülőövezetben, míg a helyi fiatalok közül sokan már másutt telepednek le – jelezte Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter több konferencián is. A Somogy vármegyei hírportál szerint ugyanakkor árnyalja a képet, hogy a betelepülők között szép számban vannak fiatalok is, miközben az öregedő településszerkezetet befolyásolja a külföldiek jelenléte, a német, angol, holland családok megjelenése, mert ők jellemzően korosabbak, ezért nem javítanak a település korfáján. Nemcsak a Balaton, hanem a főváros is egyre népszerűbb a külföldiek körében. Mint arról a Mandiner beszámolt, egyre több német érzi rosszul magát a saját hazájában az elmúlt években gyökeresen megváltozott politikai helyzet miatt.

Nem városi legenda, hogy német nyugdíjasok telepednek le a Balaton környékén, ez viszont a korfán is meglátszik: idősödik a magyar tenger körüli lakosság

Fotó: pgaborphotos

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2019 és 2023 között 34,9 százalékkal nőtt a hazánkba települő németek száma. A lap szerint Magyarország az új célpont, amelyre a németek vágynak, ugyanis a megélhetési költségek 46 százalékkal alacsonyabbak itt, mint például Berlinben, és kevesebb adót is kell fizetni.

Akcióba kezdenek a Balatonnál, olcsó telkekkel csábítanák a fiatalokat

A már előbb említett demográfiai kihívást nem mindennapi módon igyekszik kezelni az egyik Balaton-parti település. Farkas László Nándor, Balatonszentgyörgy kormánypárti polgármestere a Somogy vármegyei hírportálnak beszélt arról a minap, hogy az új ciklusban új utcát nyitnának, ahol kizárólag fiataloknak biztosítanának kedvezményes telkeket. Az oda vezető utat már megépítették, de még külterületnek számít a környék, ám hamarosan belterületbe vonhatják az érintett területet a rendezési terv alapján.

Ismertették a babaváró program változásait

A családszervezeteket meghallgatva a kormány úgy döntött, hogy a 2019. július 1. és 2021. július 1. között a babaváró programban részt vevők esetében a határidőt egységesen 2026. július 1-jéig meghosszabbítják – jelentette be a kultúráért és innovációért felelős miniszter. Az intézkedés több ezer családot érinthet, a babaváró támogatással kapcsolatos döntés már aznap este megjelent a Magyar Közlönyben. A kormányrendelet szerint a babaváró támogatás azon támogatott személy esetében, akinél az ötéves határidő a 2024. július 1. és 2026. június 30. napja közötti időszakban járt vagy járna le, a határidő 2026. július 1-jéig meghosszabbodik.

Mint arról a Magyar Nemzet már beszámolt, megemelt támogatási összeggel és változó feltételekkel indult az év a babaváró támogatás esetében: tízmillióról 11 millió forintra nőtt a babaváró támogatás összege, amely – ugyanúgy, ahogyan eddig – kamatmentes kölcsönként járul hozzá a gyermeket tervező házaspárok otthonteremtési terveihez. Egy húsz évre igényelhető, szabad felhasználású, jelzálogfedezet nélküli konstrukcióról van szó, amelyet az öt éven belül gyermeket vállaló házaspároknak érdemes igénybe venni.

Az összeget lakásvásárlásra, hitelkiváltásra vagy akár új autó vásárlására is fordíthatják az igénylők; tavaly az első kilenc hónapban a megkérdezettek több mint kilencven százaléka az ingatlanügyleteihez igényelte.

Végre ismét olcsóbban tankolhatunk, a régiós átlag alá kerültek a hazai üzemanyagárak

Fotó: Nógrád Megyei Hírlap/Hegedűs Márk

Üzemanyag: itt a várva várt fordulat

Hosszú idő után üzemanyagár-csökkentés kezdődött Magyarországon – derült ki a Holtankoljak friss adatközléséből, amelyet elsőként a Világgazdasággal osztott meg. Az üzemanyagár-figyelő blog szerint ugyanis a benzin nagykereskedelmi ára nem változik, de a gázolajé igen: 4 forinttal csökken literenként.

A részleges üzemanyagár-csökkentés csütörtöktől lépett életbe. Az intézkedés nyomán benzin a benzin átlagára 616, a gázolajé pedig 623 forint literenként. Szombaton viszont ismét változtak a hazai üzemanyagárak, a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is csökken 4-4 forinttal, ami várhatóan a kiskereskedelmi árakban is megjelenik.

Lendületet adhat az építőiparnak az Otthonfelújítási program

Az Otthonfelújítási program lökést adhat az építőiparnak, amelynek termelésében idén 3 százalékos, jövőre pedig már 5,3 százalékos növekedés valósulhat meg – közölte az MBH Bank – Monitor blog elemzői tartalmakat ismertető felülete csütörtökön az MTI-vel. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) számításai szerint az építőipari cégeknek nagyjából 200 milliárd forint értékű forgalmat fog generálni a program.

Az MBH Bank Monitor blogjában jelezték, hogy a pályázati lehetőségből várhatóan 20 ezer épület korszerűsítése valósulhat meg, amely elsősorban a mikro-, kis- és közepes méretű vállalkozásoknak biztosít majd megrendelést. Ezek a cégek teszik ki az építőiparban működő vállalatok több mint 70 százalékát.

Kiemelték, hogy az építőipar túl van a Covid előtti feszes helyzetén, így a lakásfelújítási támogatásból eredő munkákat is könnyen ki tudja elégíteni az ágazat, sőt a program megadhatja azt a lökést, amivel az ágazat termelése pozitív tartományba kerülhet.

Arra is kitértek, hogy az építési költségek 2024-ben stagnáltak, az anyagköltség emelkedett kismértékben, amelyet jellemzően az útdíj emelkedése okozott. Idén az ÉVOSZ legfeljebb 5-10 százalékos áremelkedéssel számol, mivel nincs áruhiány és keresleti nyomás, még az Otthonfelújítási program sem fogja leterhelni az ágazatot, és ezért nem is számítanak arra, hogy jelentős árfelhajtó hatása lesz.