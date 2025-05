Jövőre is lesz plusz egyhavi nyugdíj

Az Országgyűlés előtt lévő 2026-os költségvetési tervezet sem szakít a kormány eddigi értékrendjével, amelynek fontos része a nyugdíjasok támogatása, a nyugdíjak értékállóságának megőrzése és a nők kiemelten megbecsült szerepének elismerése. A dokumentumban szerepel: a kormány elkötelezett az idősek tisztelete mellett, és megtartja a 2010-ben tett ígéretét, megőrzi a nyugdíjak vásárlóerejét. A nyugdíjak összege 2010 óta több mint a kétszeresére emelkedett, a vásárlóerejük pedig több mint 25 százalékkal javult. Az állam a 2022-ben teljes összegében visszaépített 13. havi nyugdíjat, és ennek fedezetét minden év második hónapjában, így 2026 februárjában is biztosítja.

A jövő évi költségvetés nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 7697,6 milliárd forintot fordít (ebből a nyugellátásokra 6987,0 milliárd forintot). A 13. havi nyugdíjra és ellátásra 585,8 milliárd forintot biztosít a büdzsé (ebből a nyugellátásban részesülőknek 531,7 milliárd forintot). Azok is megkapják a 13. havi nyugdíjat 13. havi ellátás címén, akiknek az ellátását a nyugdíjakkal azonos módon kell emelni.

Ahogy 2022-ben, 2023-ban, 2024-ben és 2025-ben, 2026 februárjában is mintegy két és fél millió fő egy teljes havi nyugdíjjal vagy ellátással azonos összegű többletjuttatásban részesül.

A törvényjavaslat arra is felhívja a figyelmet, hogy a kormány a nők családban betöltött szerepének elismerésére 2026-ban is biztosítja a negyven év jogosultsági idővel rendelkező nőknek a korhatár előtti öregségi nyugdíj igénybevételének lehetőségét. A központi költségvetés erre 2026-ban csaknem 538,6 milliárd forintot juttat. Azok az idős emberek is támogatást kapnak, akik nyugdíjasként továbbra is aktív szereplői kívánnak maradni a munkaerőpiacnak. Részükre 2026-ban is fennmarad a nyugdíjas munkavállalók jövedelmének szociális hozzájárulási adó- és társadalombiztosítási járulékmentessége.

A dokumentum arra is emlékeztet, hogy a kormány 2010 után növekedési fordulatot hajtott végre, ami megalapozta az egyensúllyal párosuló gazdasági növekedést, a versenyképesség tényezőinek erősítését és a gazdasági növekedés alapjainak megteremtését, valamint az új munkahelyek létrejöttét. A bérek színvonalának emelkedését a nyugellátások szempontjából is sikerként lehet elkönyvelni, hiszen ez a tendencia azt is jelenti, hogy Magyarországon az aktívak egyre magasabb összegű jövedelme utáni járulékbefizetések biztosítani tudják az idősödő társadalomban a nyugdíjak kifizetését, ezáltal a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer fenntarthatóságát.

A közszolgálatban dolgozók anyagi megbecsülését is figyelembe veszi a jövő évi költségvetés tervezete. Így minden, már elindult életpályaprogram, meghozott bérintézkedés végrehajtásának fedezete rendelkezésre áll. Ismert: 2025 januárjától átlagosan 21,2 százalékkal nőtt a tanárok, az óvónők és a szakképzésben oktatók bére. A pedagógusok bére így elérte a diplomás-átlagbér nyolcvan százalékát. A béremelés 2026-ban is folytatódik, így négy év alatt közel megduplázódik a tanárok bére. Tovább nő az egészségügy támogatása is, ami 3919 milliárd forintot tesz ki 2026-ban. Ez több mint háromszorosa annak, mint amennyi az utolsó baloldali kormány által benyújtott költségvetésben szerepelt.