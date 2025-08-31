Nagy Márton: November végéig marad az árréscsökkentés, újabb fontos kedvezmény az Otthon startnál – heti összefoglaló

„November 30-ig meghosszabbítjuk az árréscsökkentést! Árréscsökkentés nélkül a 10 legnagyobb súllyal vásárolt élelmiszer átlagosan több mint 35 százalékkal, míg a 10 legnagyobb súllyal vásárolt drogériai termék átlagosan mintegy 25 százalékkal lenne drágább” – írta közösségi oldalán Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter jelezte: a családok által leggyakrabban vásárolt élelmiszerek és háztartási termékek az árréscsökkentésnek köszönhetően jelentősen olcsóbbak tudnak maradni, és így minden hónapban több ezer forint marad a családok zsebében. Az árréscsökkentés nem kamu, nem kudarc, hanem az áremelőkkel szembeni valódi védelem minden magyar családnak” – tette hozzá a tárcavezető.

Az árréscsökkentés november végéig velünk marad, a megélhetést könnyebbé teszi

Fotó: Vémi Zoltán

Szinte az összes ügyfél bankkártyáját lecseréli az egyik hazai pénzintézet

Széles körű bankkártyacsere-programot hajt végre az Erste Bank, a cél az, hogy megváljanak a MasterCard kártyáktól, és az ügyfelek a továbbiakban csak Visa kártyákat használjanak – írja az Origo. Ez egy többlépéses folyamat. Az ügyfeleket jó előre értesítik arról, hogy új bankkártyát kapnak, ami nem kerül nekik pénzbe, mindössze annyi, hogy azt valahogyan át kell venniük. Az értesítőben, amelyet postán és e-mailben is elküldenek, tájékoztatják az ügyfeleket a változásról. Közölték azt is, az új kártya annyiban lesz más, hogy a név, a kártyaszám, a kártya lejárati ideje és CVV/CVC kód a kártya hátoldalán fog szerepelni, ami szerintük biztonságosabbá teszi a kártyás fizetést.

Otthon start: megvan, hol épülhet fel az ötvenezer új lakás

Jelenleg Budapest külső kerületeiben és a vidéki vármegyeszékhelyeken találhat új építésű lakást az, aki az Otthon start program segítségével venne ingatlant – derül ki a Zenga.hu ingatlanhirdetési portál adataiból. A kínálat bővítése miatt új lakóparkok építésére engedményeket kapnak a beruházók, így a kormány várakozása szerint a következő öt évben akár 50 ezerrel több lakás is felépülhet. A Zenga szerint az elmúlt négy év tapasztalatai szerint minden harmadik új lakás Budapesten épül fel, minden ötödik pedig Pest vármegyében. Átlag feletti számban épülnek még új lakások olyan városokban, mint Győr, Székesfehérvár, Debrecen, Szeged és Kecskemét, illetve a Balaton déli partjának településein Somogy vármegyében.