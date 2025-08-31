Otthon startNagy Mártonutalvány

Nagy Márton: November végéig marad az árréscsökkentés, újabb fontos kedvezmény az Otthon startnál – heti összefoglaló

Meghosszabbítja a kormány az árréscsökentést november 30-ig, szinte az összes ügyfél bankkártyáját lecseréli az egyik hazai pénzintézet. Újabb könnyítés jön az Otthon startban. Heti összefoglaló.

2025. 08. 31.
Indul az otthon start, nem éri meg a lakásokat túlárazni, mert az eladó biztos vevő nélkül maradhat Fotó: Kallus György Forrás: Világgazdaság
„November 30-ig meghosszabbítjuk az árréscsökkentést! Árréscsökkentés nélkül a 10 legnagyobb súllyal vásárolt élelmiszer átlagosan több mint 35 százalékkal, míg a 10 legnagyobb súllyal vásárolt drogériai termék átlagosan mintegy 25 százalékkal lenne drágább” – írta közösségi oldalán Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter jelezte: a családok által leggyakrabban vásárolt élelmiszerek és háztartási termékek az árréscsökkentésnek köszönhetően jelentősen olcsóbbak tudnak maradni, és így minden hónapban több ezer forint marad a családok zsebében. Az árréscsökkentés nem kamu, nem kudarc, hanem az áremelőkkel szembeni valódi védelem minden magyar családnak” – tette hozzá a tárcavezető.

Az árréscsökkentés  november végéig velünk marad, a megélhetést könnyebbé teszi
Szinte az összes ügyfél bankkártyáját lecseréli az egyik hazai pénzintézet

Széles körű bankkártyacsere-programot hajt végre az Erste Bank, a cél az, hogy megváljanak a MasterCard kártyáktól, és az ügyfelek a továbbiakban csak Visa kártyákat használjanak – írja az Origo. Ez egy többlépéses folyamat. Az ügyfeleket jó előre értesítik arról, hogy új bankkártyát kapnak, ami nem kerül nekik pénzbe, mindössze annyi, hogy azt valahogyan át kell venniük. Az értesítőben, amelyet postán és e-mailben is elküldenek, tájékoztatják az ügyfeleket a változásról. Közölték azt is, az új kártya annyiban lesz más, hogy a név, a kártyaszám, a kártya lejárati ideje és CVV/CVC kód a kártya hátoldalán fog szerepelni, ami szerintük biztonságosabbá teszi a kártyás fizetést.

Otthon start: megvan, hol épülhet fel az ötvenezer új lakás

Jelenleg Budapest külső kerületeiben és a vidéki vármegyeszékhelyeken találhat új építésű lakást az, aki az Otthon start program segítségével venne ingatlant – derül ki a Zenga.hu ingatlanhirdetési portál adataiból. A kínálat bővítése miatt új lakóparkok építésére engedményeket kapnak a beruházók, így a kormány várakozása szerint a következő öt évben akár 50 ezerrel több lakás is felépülhet. A Zenga szerint az elmúlt négy év tapasztalatai szerint minden harmadik új lakás Budapesten épül fel, minden ötödik pedig Pest vármegyében. Átlag feletti számban épülnek még új lakások olyan városokban, mint Győr, Székesfehérvár, Debrecen, Szeged és Kecskemét, illetve a Balaton déli partjának településein Somogy vármegyében.

Így Budapest mellett ezeken településeken lehet érezhető hatása az Otthon start programnak a lakásépítésekre nézve. A közleményben megjegyzik: a 3 százalékos hitel azoknak is megnyitja a lehetőséget, akik új építésű lakásba költöznének, igaz, a négyzetméterár-limit miatt meglehetősen szűk a kínálat Budapesten.

A számok is bizonyítják: Európa élmezőnyében van a magyar foglalkoztatottság

A rendszerváltozás óta a negyedik legalacsonyabb álláskeresői létszámot regisztrálta a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat augusztusban. A regiszterben szereplők száma 222 453 fő volt, ami tavalyhoz képest több mint kétezer, 2010-hez képest pedig mintegy 320 ezer fős csökkenést jelent – jelezte közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár hangsúlyozta: a regisztrált álláskeresők alacsony száma a kormányzati intézkedések eredményességét tükrözi.

A magyar foglalkoztatottság Európa élmezőnyéhez tartozik, 2010 óta már egymillióval többen – több mint 4,7 millióan – dolgoznak Magyarországon, miközben az átlagbér több mint a háromszorosára, a minimálbér pedig a négyszeresére nőtt.

Hatásos a fogyasztóvédelem kamuakciók elleni fellépése 

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a vármegyei kormányhivatalokkal együttműködve folyamatosan vizsgálja az akciós árak feltüntetésére vonatkozó előírás betartását mind a hagyományos boltokban, mind az online kereskedelemben. Fokozott ellenőrzések lesznek a kiemelt akciós időszakokban, így többek között a kuponnapokhoz, a black friday kedvezményekhez és a karácsonyi időszakhoz kapcsolódóan.

Kiemelendő, hogy a fogyasztókat nem elegendő az elmúlt 30 nap legalacsonyabb áráról tájékoztatni, az akció mértékét is ahhoz – vagyis az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához – kell viszonyítani. Ugyancsak fontos ellenőrzési szempont, hogy az akciót megelőző korábbi egységárat is fel kell tüntetni.

Újabb fontos kedvezmény az Otthon startnál – ennek minden hitelfelvevő örülni fog

A bankok már a rajtvonalnál állnak, máris megindult a verseny az ügyfelekért. Egy bank már most kedvezményeket jelentett be: százezer forintos utalványt és kedvezményes számlavezetést a fix 3 százalékos hitelt felvevőknek – írja pénteki Facebook-bejegyzésében Panyi Miklós.

A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára arra is felhívta a figyelmet, hogy megjelent a közjegyzői díjrendelet. Az otthon startos hitelek közjegyzői díjára szuperkedvezmény jár: a piaci díjtétel mindössze 15 százaléka lesz húszmillió forintos hitelnél. Ez 21 ezer forint. Egy ötvenmillió forintos hitel esetén pedig 28 500 forint. Ez ötven–hetvenezer forint megtakarítást jelent.

