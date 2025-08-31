Tisza-adószjaadóelkerülésfeketegazdaság

Tisza-adó: mit vett el tőlünk a baloldal progresszív adópolitikája? Vegyük sorra!

A napokban kiszivárgott Tisza-adó újra a középosztályt és a családokat vette célba. A baloldali adópolitika jól ismert gyakorlata ez, nem árt felidézni, hogyan gondolkodtak a terhek viseléséről, és mit vetít előre Magyar Péterék elképzelése. Címszavakban: feketemunka, zsebszerződések, adócsalás, megszorítások, ezek kísérték végig a Medgyessy, Gyurcsány és Bajnai kormányokat.

Magyar Nemzet
2025. 08. 31. 17:41
Fotó: Kovács Attila Forrás: MTI
A Tisza Párt szakértői által tervezgetett progresszív adózás nem új keletű, ahogy Orbán Viktor miniszterelnök is fogalmazott: „régi baloldali mantra”. Amikor 2002 és 2010 között a baloldal volt kormányon, a magyar adórendszer alapja a progresszív, többkulcsos személyi jövedelemadó volt. A Medgyessy Péter, Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon nevével fémjelzett időszakban a baloldali adópolitika úgy nézett ki, hogy az SZJA legalsó kulcsa 18 százalék körül mozgott, a legfelső pedig 36–40 százalékig emelkedett. Vagyis a sikeresebben keresők jövedelmének majdnem a felét elvitte az állam. Megérte sokat keresni? A választ mindenki tudja, akit érintett: nem érte meg, trükközni kellett, aminek súlyos ára lett. 

baloldali adópolitika
A baloldali adópolitika jelenik meg a Tisza Párt kiszivárgott terveiben/Fotó: 

A baloldali adópolitika szürkítette a gazdaságot 

A rendszer nemcsak bonyolult és átláthatatlan volt, hanem erősen ösztönözte az adóelkerülést és a zsebbe fizetést is. A munkáltatók és a munkavállalók sokszor közösen játszották ki a szabályokat: papíron minimálbéren jelentették be magukat, a különbözetet pedig feketén kapták meg, borítékba ment a pénz, a járulékokat nem fizették, a nyugdíj nem ketyegett, problémák tömegét kódolták a rendszerbe. Mivel  kevesebb maradt a dolgozók zsebében, a gazdaság pedig egyre inkább a szürkegazdaság felé tolódott.

Elvette az emberektől a biztonságot és a tervezhető jövőt, mert aki belement a színlelt szerződésekbe, tudta, hogy se hitelt nem kaphat, de a nyugdíja is alacsony lesz. 

 

A baloldali kormányok progresszív adórendszere tehát nem az oly sokat mantrázott társadalmi igazságosságot, hanem

  • a feketegazdaság növekedését hozta, 
  • fedezet nélküli osztogatást
  • amely végül hozzájárult a pénzügyi válsághoz, 
  • az őszödi beszédhez, 
  • tüntetéshullámhoz.
  • végül 2008-ban az IMF hitelcsomagjáig sodorta Magyarországot, mert az ország a csőd szélére jutott. 
     

A Fidesz kormány a gazdaság kifehérítését vállalta

2010-ben a Fidesz–KDNP kormány hatalomra kerülésével gyökeres fordulat kezdődött a gazdaságpolitikában, így az adórendszerben. 

Az egyik első, szimbolikus lépés volt a progresszív adórendszer eltörlése és az egykulcsos személyi jövedelemadó bevezetése 2011-ben.

 

 Ez egyszerűbb, átláthatóbb és igazságosabb rendszert teremtett: 

  • mindenki ugyanazt a kulcsot fizette, 
  • megszűnt a büntetés a sikeresebb munkáért, 
  • nem volt senkinek oka arra, hogy eltitkolja a jövedelmét.  

A kormány a fehérítés másik pilléreként digitális ellenőrző rendszereket vezetett be. 2013-ban jöttek az online pénztárgépek, amelyek szinte egyik napról a másikra csökkentették a kiskereskedelmi szektor zsebbe fizetéseit. 2015-ben indult az EKÁER, amely az áruszállítások ellenőrzésével az áfacsalások visszaszorítását célozta. 2018-ban pedig elindult az online számlázás, ami mára minden vállalkozást kötelez, és lehetővé teszi, hogy a NAV valós időben lássa a gazdasági tranzakciókat. Ez kibővült idén nyáron, ugyanis a nyugtaadási kötelezettség 2025. július elsejétől az ePénztárgépeken keresztül is történhet, azaz egy mobiltelefonon. 

Az eredmények világosak: EU-s mérések szerint Magyarországon csökkent legnagyobb mértékben az áfa-rés (az eltűnő adóbevételek aránya), vagyis soha ennyire hatékonyan nem működött még az adóbeszedés. A Fidesz kormányok adópolitikája nemcsak megfékezte a fekete- és szürkegazdaságot, hanem Európa élmezőnyébe emelte Magyarországot a gazdaság fehérítése terén. 
 

