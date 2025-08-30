Magyar Péteregykulcsos adózásadópolitika

A Tisza-adó nyomán újra felvirágozhat a feketegazdaság a turizmus területén

A héten nyilvánosságra hozott dokumentum szerint a hazai adórendszer teljes átalakítására készül a Tisza Párt. Szakértők szerint a háromkulcsos adózás bevezetése jelentős hatással lehet a hazai munkaerőpiacra és a feketegazdaság erősödésére. A turisztikai ágazatot különösen érzékenyen érintheti a változás, újra felerősödhet a feketemunka.

Munkatársunktól
2025. 08. 30. 10:13
illusztráció Forrás: Pexels
Beláthatatlan következményei lehetnek a magyar munkaerőpiacon a többkulcsos adórendszernek, ami amellett, hogy lassítja a bérdinamikát, a foglalkoztatás visszaeséséhez, a feketegazdaság erősödéséhez is vezethet – vélik a szakértők, arra a kedden kiszivárgott dokumentumra hivatkozva, amelyből az derült ki, hogy a Tisza Párt az adórendszer gyökeres átalakítására készül, a párt gazdasági kabinetje a tervezet szerint ugyanis háromkulcsos adórendszer bevezetésére tett javaslatot.

feketegazdaság
A turizmus-vendéglátás területén újra felvirágozna a feketegazdaság. Fotó: Shutterstock

Újra megerősödhet a feketegazdaság

A dokumentumból az látszik, hogy a jelenleg 15 százalékos kulcs csak bruttó 416 ezer forintig maradna, efölött 22 százalékos, 1 250 000 forint fölött pedig már 33 százalékos elvonás sújtaná a kereseteket. 

A progresszív rendszer legnagyobb veszélyét a szakértők ott látják, amikor valaki egy emeléssel elérné a következő kereseti sávhatárokat. Ilyenkor ugyanis munkáltatói és munkavállalói szempontból is felmerül: megéri-e hivatalosan emelni a fizetést. 

Ez a helyzet viszont trükközésre készteti a vállalatokat, ismét jöhet a zsebbe fizetés, vagyis erősödhet a feketegazdaság, amelynek a végén az állam bevételei sem fognak gyarapodni.

 

A turizmus az egyik fő érintett

Ha a többkulcsos személyi jövedelemadóról (szja) van szó, akkor érdemes több ágazatot is számba venni. Ezek közül kulcsfontosságú szektor az utóbbi években rendkívül dinamikusan bővülő turizmus, amely jelentősen hozzájárul az ország gazdasági teljesítményéhez. Egyes becslések szerint a vendéglátással együtt a GDP tíz százalékát állítja elő, illetve a foglalkoztatásban is komoly szerepet tölt be, hiszen nagyjából négyszázezren dolgoznak a szektorban, közülük nagyon sokan idénymunkában. Esetükben különösen érzékeny kérdés az adókulcsok nagysága – mondta lapunknak Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója.

Ha bármiféle adóváltoztatás történik, akkor 

  • az ott dolgozók elkölthető jövedelme csökken, 
  • erősödhet az adóelkerülés, 
  • a fekete-, illetve szürkegazdaság szerepe és
  • a nem hivatalos foglalkoztatás.

Előfordulhat az is, hogy – látva a magasabb az adófizetési kötelezettséget – akik korábban szezonálisan a turizmusban dolgoztak, nem fognak olyan intenzitással a turizmusban, de más területen sem dolgozni.

Mint mondta, a turizmus a feketegazdaság által az egyik legérintettebb szektor volt korábban, amelyet a kormányzat több intézkedéssel igyekezett visszaszorítani. 

Az egykulcsos szja bevezetése mellett csökkentették a munkát terhelő adókat, járulékokat, bevezették az online pénztárgépeket és számlázási rendszert,

amelynek hozadékaként csökkent a fekete- és szürkefoglalkoztatás nagysága, aránya, kiterjedtsége.

 

Hosszú távú problémát okozhat a feketemunka

A szakértő szerint nem elhanyagolható, hogy munkavállalói szempontból hosszú távú problémát jelenthet a feketefoglalkoztatás: a nyugdíjhoz elérkezve derül ki, mekkora összeg érkezett hivatalos csatornákon keresztül, ebből adódóan mekkora nyugdíjra számíthat az illető. 

Sokan ekkor eszmélnek rá arra, hogy mit jelent, ha a fizetés egy részét nem hivatalosan, hanem úgymond „zsebbe” kapták. 

A turizmushoz hasonlóan 2010 előtt szintén a feketefoglalkoztatás által erőteljesen érintett szektor volt az építőipar, ahol azóta az említett intézkedések hatására hasonlóan jelentősen visszaesett a be nem jelentett foglalkoztatottak száma, a fekete- és szürkemunka. 

Pásztor Szabolcs szerint amennyiben adóemelés történne, mindkét szektorban jelentősen csökkenne a tényleges jövedelem, és növekedhetne a hajlandóság az adóelkerülésre, ezenfelül erőteljesen érintené a költségvetést is: éves szinten akár több milliárdos adókiesést jelentene a büdzsé bevételi oldalán, ami jelentős hiányt okozna a kiadási oldalon is.

