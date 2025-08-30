A Tisza-adó nyomán újra felvirágozhat a feketegazdaság a turizmus területén

Beláthatatlan következményei lehetnek a magyar munkaerőpiacon a többkulcsos adórendszernek, ami amellett, hogy lassítja a bérdinamikát, a foglalkoztatás visszaeséséhez, a feketegazdaság erősödéséhez is vezethet – vélik a szakértők, arra a kedden kiszivárgott dokumentumra hivatkozva, amelyből az derült ki, hogy a Tisza Párt az adórendszer gyökeres átalakítására készül, a párt gazdasági kabinetje a tervezet szerint ugyanis háromkulcsos adórendszer bevezetésére tett javaslatot.

A turizmus-vendéglátás területén újra felvirágozna a feketegazdaság. Fotó: Shutterstock

Újra megerősödhet a feketegazdaság

A dokumentumból az látszik, hogy a jelenleg 15 százalékos kulcs csak bruttó 416 ezer forintig maradna, efölött 22 százalékos, 1 250 000 forint fölött pedig már 33 százalékos elvonás sújtaná a kereseteket.

A progresszív rendszer legnagyobb veszélyét a szakértők ott látják, amikor valaki egy emeléssel elérné a következő kereseti sávhatárokat. Ilyenkor ugyanis munkáltatói és munkavállalói szempontból is felmerül: megéri-e hivatalosan emelni a fizetést.

Ez a helyzet viszont trükközésre készteti a vállalatokat, ismét jöhet a zsebbe fizetés, vagyis erősödhet a feketegazdaság, amelynek a végén az állam bevételei sem fognak gyarapodni.

A turizmus az egyik fő érintett

Ha a többkulcsos személyi jövedelemadóról (szja) van szó, akkor érdemes több ágazatot is számba venni. Ezek közül kulcsfontosságú szektor az utóbbi években rendkívül dinamikusan bővülő turizmus, amely jelentősen hozzájárul az ország gazdasági teljesítményéhez. Egyes becslések szerint a vendéglátással együtt a GDP tíz százalékát állítja elő, illetve a foglalkoztatásban is komoly szerepet tölt be, hiszen nagyjából négyszázezren dolgoznak a szektorban, közülük nagyon sokan idénymunkában. Esetükben különösen érzékeny kérdés az adókulcsok nagysága – mondta lapunknak Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója.

Ha bármiféle adóváltoztatás történik, akkor

az ott dolgozók elkölthető jövedelme csökken,

erősödhet az adóelkerülés,

a fekete-, illetve szürkegazdaság szerepe és

a nem hivatalos foglalkoztatás.

Előfordulhat az is, hogy – látva a magasabb az adófizetési kötelezettséget – akik korábban szezonálisan a turizmusban dolgoztak, nem fognak olyan intenzitással a turizmusban, de más területen sem dolgozni.