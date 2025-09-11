Tőkekivonás, erősödő bürokrácia, átláthatatlan adózás, ezt okozná a Tisza által tervezett újabb adóemelés

Egyes értesülések szerint a többkulcsos szja bevezetése mellett, kormányra kerülése esetén a társasági adó és a tőkejövedelmek adójához is hozzányúlna a Tisza. Úgy tudni, a társasági adó kulcsát a jelenlegi 9 százalékról 25 százalékra növelnék, a tőkejövedelmek esetében az átlagkereset mértékéig 20 százalék adót, efölött, az átlagkereset kétszereséig viszont már 30 százalékot kellene fizetni. Az ennél is magasabb jövedelmek esetében pedig egy harmadik, rekordmagas, 40 százalékos sáv lépne életbe az adóemelés részeként.

Az adócsökkentések helyett adóemelések sora következhet a Tisza megválasztása esetén Fotó: MTI/Purger Tamás

A társasági adó emelése

A tervezett intézkedések oka állítólag az, hogy bár az alacsony társasági adó jelentős számú beruházást vonz hazánkba, a Tisza Párt szakértői szerint a jelenlegi adózás egyfajta adóparadicsommá teszi Magyarországot, miközben a költségvetésbe nem jut elég forrás.

– A mostani 9 százalékos adókulcsot azért alakították ki 2010 után, hogy segítse a vállalkozói hajlandóságot, az innovációt és a tőkefelhalmozást, emellett a 9 százalékos adózás fontos versenyképességi tényező is, amely ide vonzza a nemzetközi tőkét

– mondta a Magyar Nemzetnek Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója, aki a többi európai államban alkalmazott társasági adókról is beszélt.

– Magyarországon az európai átlaghoz képest alacsonyabb a társasági adó mértéke, de azt látjuk, hogy azokkal az országokkal kapcsolatban indult el túlzott deficiteljárás, ahol magas volt ez az adó. Ebből az olvasható ki, hogy a magas társasági adó nem feltétlenül járul hozzá a költségvetés kiegyensúlyozásához. Előfordulhat, hogy egy alacsonyabb adókulccsal végül több adót tud beszedni az állam, mint egy magasabbal – véli a kutatási igazgató.

Mint mondta, a magyarhoz hasonló, nem sokkal magasabb társasági adót, 10 százalékosat alkalmaznak Bulgáriában, 12,5 százalékosat Írországban és Cipruson, tehát nem példátlan az alacsonyabb társasági adó Európában. Pásztor Szabolcs szerint a kormányzat maga dönti el, hogy milyen területeket adóztat: