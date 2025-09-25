Ismét több ezer fő elbocsátását tervezi az egyik legnagyobb autóipari beszállító

A német autóipari beszállító újabb hatalmas létszámleépítésre kényszerül – értesült a Handelsblatt iparági forrásoktól. A Magyarországon is erős érdekeltségekkel rendelkező Bosch 2,5 milliárd eurós megtakarításra kényszerül, ami akár ötszámjegyű létszámleépítést is megkövetelhet. A csökkentés így jelentősen meghaladná a Németországban tavaly bejelentett kilencezres létszámcsökkentést.

Több ezer munkavállaló jövője bizonytalan a Boschnál

Már eddig is hatalmas leépítésekre kényszerült a Bosch

A Bosch tavaly már 11 600 fővel csökkentette létszámát, így Németországban 4500 álláshelyet szüntetett meg. Az autóipari beszállító multi által foglalkoztatottak száma 230 ezer főre csökkent. A mobilitási részleg volt a Bosch legnagyobb ágazata 2024 végén, a csoport 90,3 milliárd eurós árbevételének közel kétharmadát tette ki.

A német autóipar munkaerőpiaci gyengülése újabb fejezetéhez érkezett: az EY elemzése szerint

51 500 állás szűnt meg egyetlen év alatt,

ami a teljes ágazati létszám 6,7 százaléka.

Ez az összes, iparban eltűnt 114 ezer munkahely közel fele.

A folyamat egyre gyorsul. 2019 óta összesen 112 ezer autóipari állás veszett el Németországban, ennek majdnem fele az elmúlt egy évben. Az EY szerint a helyzet hátterében elsősorban az exportpiacok gondjai állnak: az Egyesült Államokba irányuló kivitel 10 százalékkal esett; Kínába pedig 14 százalékkal csökkent.

További részletek a Világgazdaság cikkében.