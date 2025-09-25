  • Magyar Nemzet
  • Gazdaság
  • Ismét több ezer fő elbocsátását tervezi az egyik legnagyobb autóipari beszállító
boschlétszámleépítésautóipar

Ismét több ezer fő elbocsátását tervezi az egyik legnagyobb autóipari beszállító

További elbocsátásokkal tervezi csökkenteni költségeit a világ egyik legnagyobb autóipari beszállítója. A már bejelentett kilencezret is meghaladhatja az elbocsátások száma a Boschnál.

Magyar Nemzet
2025. 09. 25. 14:04
Fotó: Balázs Attila Forrás: dolgozik/MTVA - Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A német autóipari beszállító újabb hatalmas létszámleépítésre kényszerül – értesült a Handelsblatt iparági forrásoktól. A Magyarországon is erős érdekeltségekkel rendelkező Bosch 2,5 milliárd eurós megtakarításra kényszerül, ami akár ötszámjegyű létszámleépítést is megkövetelhet. A csökkentés így jelentősen meghaladná a Németországban tavaly bejelentett kilencezres létszámcsökkentést. 

Tízezer főt meghaladó létszámleépítés jöhet a Boschnál.
Több ezer munkavállaló jövője bizonytalan a Boschnál
(Fotó: JULIAN STRATENSCHULTE)

Már eddig is hatalmas leépítésekre kényszerült a Bosch

A Bosch tavaly már 11 600 fővel csökkentette létszámát, így Németországban 4500 álláshelyet szüntetett meg. Az autóipari beszállító multi által foglalkoztatottak száma 230 ezer főre csökkent. A mobilitási részleg volt a Bosch legnagyobb ágazata 2024 végén, a csoport 90,3 milliárd eurós árbevételének közel kétharmadát tette ki.

A német autóipar munkaerőpiaci gyengülése újabb fejezetéhez érkezett: az EY elemzése szerint 

  • 51 500 állás szűnt meg egyetlen év alatt, 
  • ami a teljes ágazati létszám 6,7 százaléka. 
  • Ez az összes, iparban eltűnt 114 ezer munkahely közel fele.

A folyamat egyre gyorsul. 2019 óta összesen 112 ezer autóipari állás veszett el Németországban, ennek majdnem fele az elmúlt egy évben. Az EY szerint a helyzet hátterében elsősorban az exportpiacok gondjai állnak: az Egyesült Államokba irányuló kivitel 10 százalékkal esett; Kínába pedig 14 százalékkal csökkent. 

További részletek a Világgazdaság cikkében.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkormányinfó

Deák Dani videója

Bayer Zsolt avatarja

A szemét HVG-s gazember dadogva próbál sz…rt kavarni. Azután bekussol…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.