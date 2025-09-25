Így segítette a magyar gazdaság előretörését az egykulcsos adózás

Az egykulcsos adórendszerben a jövedelmet terhelő adókulcs nem függ a jövedelem szintjétől és a jövedelem forrásától, vagyis a magánszemélyek jövedelme után egységesen ugyanakkora százalékban kell adózni. Ezzel szemben a progresszív (többkulcsos) adórendszereknél a magasabb jövedelmeket magasabb adókulcs terheli. 2011. január 1-jétől vezették be Magyarországon az egykulcsos szja rendszerét. Kezdetben 16 százalékos, majd 2016-tól 15 százalékra csökkentett adókulccsal, ami mellett célzott szja-kedvezményeket, illetve szja-mentességet kaphatnak bizonyos csoportok: például a 25 év alatti munkavállalók, a négy vagy több gyermeket nevelő édesanyák – mely utóbbit a kormány októbertől fokozatosan kiterjeszti a három- és kétgyermekes anyákra is –, a családi adókedvezmény, az első házasok kedvezménye és a 30 év alatti anyák kedvezménye.

2010 és 2024 között 20 százalékkal, több mint 800 ezer fővel nőtt a 15–74 éves népesség foglalkoztatottsága, amiben nagy szerepe volt a 2011-ben bevezetett egykulcsos adózásnak is Fotó: MTI/Bús Csaba

Az egykulcsos adó munkaerőpiaci előnyei

Az egykulcsos szja-rendszer bevezetésének célja az egyszerűsítés és a munkaerőpiaci aktivitás ösztönzése volt, mivel a korábbi többkulcsos rendszerhez képest az egykulcsos rendszer csökkentette a munkavégzés adóterheit, így egyre többeket (köztük a magasabb jövedelműeket is) ösztönzött munkavállalásra. Emögött az állt, hogy az úgynevezett marginális adóék, vagyis az egységnyi többletjövedelemre rakódó adóteher szinte az összes jövedelmi csoportban (és főleg a magasabb jövedelműeknél) érdemben csökkent. Ezáltal kevésbé ösztönöz adóelkerülésre, valamint a szürke- vagy feketefoglalkoztatásra is kisebb lett a motiváció. Magyarországon az egykulcsos adórendszer bevezetését követően – egyéb munkát ösztönző állami programok hatására is (pl. közmunkaprogram, Munkahelyvédelmi Akcióterv) – nőtt a munkavállalási hajlandóság, egyre többen léptek ki az inaktív státuszból és kezdtek el dolgozni – derül ki az Oeconomus elemzéséből.

A munkavállalási hajlandóság emelkedését mutatják a KSH adatai, melyek szerint 2010 és 2024 között 20 százalékkal, több mint 800 ezer fővel nőtt a 15–74 éves népesség foglalkoztatottsága, míg a foglalkoztatási ráta 51 százalékról 65,1 százalékra nőtt az érintett korcsoportban (hasonló dinamikus bővülés volt a 15–64 éves korosztályon belül is, a foglalkoztatási ráta 57 százalékról 75,1 százalékra nőtt). A magasabb foglalkoztatás (a bérek folyamatos növekedésével kiegészülve) a háztartások rendelkezésre álló jövedelmét is növelte, mely serkentette a fogyasztást, így a gazdaság növekedését is.