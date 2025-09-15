Rendkívüli

Ennyiért tankolhatunk mától a kutakon

A dízelesek örülhetnek.

Magyar Nemzet
2025. 09. 15. 10:31
illusztráció Fotó: Czimbal Gyula Forrás: MTI
A héten kedden a benzin beszerzési ára emelkedik bruttó 2 forinttal literenként, holnap a gázolaj nagykereskedelmi ára nem változik. 

A hétvégi árkorrekciók után a mai napon az alábbi átlagárakon tankolhatunk üzemanyagot a magyar benzinkutakon:

  • 95-ös benzin: 589 Ft/liter
  • Gázolaj: 589 Ft/liter 

Az áremelés meglepő, az utóbbi napokban a Brent ára nem emelkedett érdemben: az olajfajta 67 dollár körül áll napok óta. A másik fő ármeghatározó tényező, a forint dollárhoz viszonyított árfolyama pedig inkább az ármérséklés irányába mutat: 333 forintot kell adni a zöldhasú egységéért. 

A benzin és a gázolaj ára is csökkent szombattól a hazai kutakon – idézi fel a Világgazdaság. A Mol már egy ideje nem nyúlt az üzemanyag árához, közben a magyarországi benzinkutak önkéntes árcsökkentésről döntöttek. Változott szombattól az üzemanyagok nagykereskedelmi ára: a benzin bruttó 2, a gázolaj bruttó 4 forinttal került kevesebbe. 

 

